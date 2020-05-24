Решили самоизолироваться в Карпатах: Сергей Притула выложил фото с отдыха

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула решил разнообразить свой карантин. Вместе со своей женой Екатериной и двумя детьми он самоизолировался в Карпатах.
Фотографиями с отдыха супруги поделились на своих страницах в соцсетях. "Лучшая самоизоляция - это когда не только маски и антисептик, но и когда на сотни метров вокруг ни души", - написал Притула в Facebook. На одном из снимков шоумен запечатлен с супругой на террасе с видом на горы. Они пьют вино и улыбаются на камеру.
На других снимках можно рассмотреть детей Притулы - сына Диму от первого брака и маленькую Соломию, которую ведущему родила нынешняя супруга.
Поклонники пары пожелали им хорошего отдыха, а также восхитились их семьей. "Хорошего отдыха вам. Локация отличная", "Отдых в украинских Карпатах, это романтично и патриотично. Молодцы .Наслаждайтесь природой, потому что вы этого заслуживаете", "Какие вы милые", - пишут комментаторы.
Напомним, Екатерина Сопельник - вторая жена Сергея Притулы. Пара познакомилась во время работы на одном из телеканалов, а летом 2015 года узаконила свои отношения. Спустя два года, в июле 2017-го, у супругов родилась дочь Соломия.