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Юрий Горбунов о новом увлечении: "Открыл для себя яхтинг" (Фото)

Юрий Горбунов о новом увлечении: "Открыл для себя яхтинг" (Фото)
17:51 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов поведал о новом, неожиданном увлечении.

Популярный ведущий Юрий Горбунов имеет репутацию настоящего семьянина. Каждую свободную минуту он проводит вместе с родными - красавицей женой Катей Осадчей и 2-летним сыном Иваном. В Instagram Горбунова можно найти массу фотографий, где он показывает совместные прогулки или хвастается достижениями малыша. А недавно Горбунов сообщил, что нашел себе новое увлечение, и это далеко не связано с семьей.

На странице Горбунова появилась публикация, где он позирует возле макета яхты. В комментарии к снимку Юрий пишет, что решил заняться чисто мужским увлечением и освоить яхтинг.

"Во время карантина решил, что надо чем-то заняться таким, к чему точно никогда руки не дошли. И вот открыл для себя яхтинг !! Пока занятия идут онлайн, скоро начнется практика, но не ожидал, что это настолько интересно !! Навигация, ход под парусом, на двигателе !! Мне кажется для мужчин это очень полезно!",- написал телеведущий.

 
 
 
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Для многих поклонников это стало неожиданностью. Возможно, и Катя Осадчая удивилась новым увлечением мужа, но, не смотря на это, одна из первых поставила "лайк". Похоже, скоро аккаунт Горбунова пополнится новыми фото.

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Все по теме:

Спорт, Яхтинг, Юрий Горбунов, Увлечение.
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