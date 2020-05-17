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Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили семейную прогулку по центру столицы

Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили семейную прогулку по центру столицы
11:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После ослабления карантинных ограничений семья все же смогла насладиться прогулкой по центральной части города.

Звездная семья на протяжении карантина довольно часто путешествовала по окрестностям Киева, минуя людные места. Катя Осадчая призналась, что давно мечтала снова почувствовать шум столицы. 

Фотоотчет с семейного отдыха Катя Осадчая опубликовала в своем инстаграм-профиле. Вместе с популярными телеведущими по Киеву гулял и их трехлетний сын Иван. Юрий Горбунов признался, что несмотря на прекрасную погоду и ослабление ограничений, людей в центре столицы немного.

Среди многочисленных живописных уголков города семья выбрала Владимирскую горку. Из парка открывается фантастический вид на Днепр, Труханов остров и пешеходный мост. Именно этот пейзаж Катя Осадчая сфотографировала для своего инстаграма. 

Для прогулки она выбрала комфортный наряд. Телеведущая позировала в белой футболке, ярком красном бомбере, собрав волосы в хвост. Звезда не забыла и о солнцезащитных очках. Катя Осадчая не стала скрывать, что обычный выезд в город превратился для семьи в настоящий праздник. К тому же, им повезло увидеть Киев, украшенный каштанами. "Выезд в город теперь можно считать путешествием. Цветущие каштаны, яркая зелень, невероятный Днепр. Люблю Киев", – написала Осадчая.  

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Напомним, что ранее семья Кати Осадчей и Юрия Горбунова добросовестно придерживалась режима изоляции и для собственных путешествий автомобилем не выбирала людные локации. Так, семья устраивала пикники на природе неподалеку от своего дома, для которых телеведущая выбирала по-настоящему летнюю одежду: джинсовые минишорты и футболку. Кроме того, Катя Осадчая раньше делилась планами на будущее после карантина и отметила, что мечтает гулять по центру Киева.

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Все по теме:

Семья, Знаменитости, Прогулки, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Семейные прогулки.
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