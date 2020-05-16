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Тина Кароль показала завораживающий черно-белый фотопортрет

Тина Кароль показала завораживающий черно-белый фотопортрет
22:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица поделилась очередной фотографией, на которой продемонстрировала свою сексуальность и женственность.

Тина Кароль любит делиться соблазнительными фотографиями с поклонниками. Она знает, как привлечь к себе внимание и взбудоражить сеть и неоднократно прибегала к этому. На ее личной странице в инстаграме редко появляются новые снимки, однако каждый новый кадр демонстрирует ее изысканность, нежность и страсть.

На днях народная артистка опубликовала именно такую фотографию.

Полтора миллиона подписчиков с нетерпением ждут от своей любимицы новых публикаций. Каждый из них уверен, что украинская поп-дива ошеломит привлекательным образом.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль #тінакароль

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Тина Кароль соблазнительно оголила спину на новых снимках (Фото)

Исполнительница поделилась черно-белой фотографией, на которой появилась в расстегнутой мужской рубашке белого цвета и продемонстрировала декольте. Волосы она уложила в привычные для себя локоны, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Завораживает взгляд Тины, ведь она проникновенно смотрит в камеру.

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Тина Кароль, Портрет, Певица, Фотопортрет.
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