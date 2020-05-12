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Тина Кароль соблазнительно оголила спину на новых снимках (Фото)

Тина Кароль соблазнительно оголила спину на новых снимках (Фото)
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица поделилась новым снимком, на котором запечатлена с оголенной спиной.

Певица Тина Кароль уже давно подтверждает мнение, что является иконой стиля в Украине. Артистка выбирает дорогие и роскошные наряды, которые удачно подчеркивают ее женственность и сексуальность.

12 мая на инстаграм-странице Тина Кароль похвасталась очередной новинкой своего гардероба.

Певица надела черное платье пленительного кроя. Наряд обнажал спину, что было прекрасно видно на снимке. А вот как платье выглядит в полный рост – поклонникам Тины Кароль придется фантазировать самим.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль #тінакароль

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Тина Кароль, Фото, Певица.
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