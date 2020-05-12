Тина Кароль соблазнительно оголила спину на новых снимках (Фото)

Певица Тина Кароль уже давно подтверждает мнение, что является иконой стиля в Украине. Артистка выбирает дорогие и роскошные наряды, которые удачно подчеркивают ее женственность и сексуальность.
12 мая на инстаграм-странице Тина Кароль похвасталась очередной новинкой своего гардероба.
Певица надела черное платье пленительного кроя. Наряд обнажал спину, что было прекрасно видно на снимке. А вот как платье выглядит в полный рост – поклонникам Тины Кароль придется фантазировать самим.
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Свой образ звезда решила дополнить романтическими кудрями. Эффектный макияж с акцентом на глаза завершил безупречный look Тины Кароль.