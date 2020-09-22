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"Момент, солнце, мы": Владимир Остапчук с невестой устроили романтический ланч (Видео)

"Момент, солнце, мы": Владимир Остапчук с невестой устроили романтический ланч (Видео)
Обновлено 18:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Известный украинский телеведущий, вылечившийся от коронавируса, и его невеста отправились на романтический ланч.

Невеста украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк часто делится со своими фолловерами моментами из своей жизни. На этот раз девушка показала их совместный досуг с женихом. Они решили поставить на паузу дела и вместе пообедали.

Об этом Кристина рассказала в своем Instagram.

"Идеальный день в нашу копилку. Момент! Солнце! Мы!", - написала она под новым роликом на своей странице.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Идеальный день в нашу копилку! Момент!Солнце! Мы! @vova_ostapchuk

Допис, поширений kristygor (@kristygor)

Молодые люди пообедали и выпили кофе на террасе одного из столичных ресторанов. Улыбка не сходила с их лиц.

"Наши тесты негативные": Владимир Остапчук и его невеста побороли Covid-19

Но, к сожалению, заканчивается ролик на слегка минорной ноте. Кристина говорит "А теперь работать", на что Владимир с грустью отвечает "Да, опять встречи...".

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Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Владимир Остапчук.

Автор:

Телеграф
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