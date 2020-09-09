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Среда, 09.09.2020
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Всему виной COVID-19: Владимиру Остапчуку пришлось перенести свадьбу

Всему виной COVID-19: Владимиру Остапчуку пришлось перенести свадьбу
15:00 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram
Будущая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк подхватила коронавирус. Свадьба пары состоится позже запланированного.

Невеста Владимира Остапчука Кристина Горняк в Instagram сообщила, что телеведущий заразился Covid-19. Результат ее собственного теста оказался отрицательным, но она уверена, что тоже болеет в легкой форме.

"Это однозначно ковид, и он очень коварный. Результат моего КТ уже готов, и меня пронесло с воспалением легких. Но у меня нет нюха - он пропал несколько дней назад и до сих пор не восстановился, - рассказала девушка. - Болею я в более легкой форме, чем Вова, потому что у него осложнения в виде пневмонии".

Горняк не собирается сдавать повторный ПЦР, потому что главное для нее - справиться с последствиями инфекции и вылечить жениха. Своих подписчиков она предупредила, что лечение и изоляция в любом случае займут по меньшей мере 14 дней. "У молодых людей организм может с этим бороться, если нет никаких осложнений в виде диабета, лишнего веса или болезней сердца, - рассказала Горняк. - Я знала, что эта болезнь затронет 80-90% населения. Надо это принять как испытание и пройти его".

 
 
 
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Сейчас свадьбы не будет. Да, да....вы правильно прочитали. Мы переносим дату и очень ждём ⠀ Я за эти дни прошла все этапы: обиду. психи. отторжение. принятие. позитивный настрой. ⠀ Когда нас подкосила болезнь, я подозревала, что празднованию свадьбы наступает «конец». ⠀ Стало жутко обидно, что вот как и почему я. Был уже спланирован девичник, вот прям послезавтра мы должны были ехать с моими подругами, у Вовы был спланирован мальчишник... ⠀ Были примерки платьев, подготовки с декораторами, организованы сюрпризы для любимого на свадьбу и тут все перевернулось в другую сторону... ⠀ Можно конечно сесть и подумать, что все это знаки, а можно как мы, подумать, что значит будет ещё круче праздник, но немного позже! ⠀ Во время пандемии к такому повороту событий необходимо быть готовым. Но как бы ни случилось, взять партнера за руку и пойти дальше с позитивом и надеждой на лучшее! ⠀ Всем любви! Я точно знаю, что у меня будет самая красивая и душевная свадьба, но чуть позже!

Допис, поширений kristygor (@kristygor)

Когда пара справится с коронавирусом, Горняк пообещала подробно описать, что для этого потребовалось. Также им пришлось перенести дату свадьбы.

"Когда нас подкосила болезнь, я подозревала, что празднованию свадьбы наступает "конец". Стало жутко обидно. Был уже спланирован девичник, послезавтра мы должны были ехать с моими подругами, а у Вовы был спланирован мальчишник, - написала Кристина в отдельной публикации. - Были примерки платьев, подготовки с декораторами, организованы сюрпризы для любимого на свадьбу и тут все перевернулось в другую сторону. Можно конечно сесть и подумать, что все это знаки, а можно как мы, подумать, что значит будет еще круче праздник, но немного позже!".

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Девушка заключила, что во время пандемии к такому повороту событий необходимо быть готовым. "Я точно знаю, что у меня будет самая красивая и душевная свадьба, но чуть позже", - написала она.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Владимир Остапчук, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
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