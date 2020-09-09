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"Не спеши": Маричка Падалко поддержала заболевшую на COVID-19 ведущую "1+1"

"Не спеши": Маричка Падалко поддержала заболевшую на COVID-19 ведущую "1+1"
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Знаменитая украинская телеведущая Маричка Падалко поддержала свою коллегу Нелю Шовкопляс, которая заболела коронавирусом.

Уханьский коронавирус продолжает распространяться по Украине. Много знаменитых личностей уже на своем опыте поняли, что значит "подхватить" COVID-19. Этот список пополнился украинской телеведущей Нелей Шовкопляс.

Ведущая шоу "Сніданок с 1+1" рассказала, что вела последний выпуск передачи по видеосвязи потому что заболела коронавирусом.

Об этом она рассказала в своем Facebook-аккаунте.

"Накануне, в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Началась сильная головная боль и болело все тело. Когда и где заразилась - не знаю. Сразу сообщила всех контактных лиц, на работу и в школу детей", - сообщила Шовкопляс.

Друзі ! Доброго ранку! Сьогодні з вами в ефірі Сніданку була не зі студії, а на відеозв’язку онлайн. Так, я...

Опубликовано Нелей Шовкопляс Вторник, 8 сентября 2020 г.

Также она добавила, что все контактирующие с ней коллеги уже проверились на COVID-19 и получили негативный результат.

Сейчас телеведущая находится на самоизоляции, придерживается всех установок, проходит дообследование, принимает медикаменты.

Сразу после победы над COVID-19 Ольга Фреймут вернулась к подготовке к шоу "Танці з зірками"

Заболевшую коллегу решила поддержать уже переболевшая коронавирусом Маричка Падалко.

В комментариях под постом она написала: "Легкого выздоровления! "Быстрого" не желаю) не спеши)".

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Все по теме:

Коронавирус, Маричка Падалко, Covid-19, Неля Шовкопляс.

Автор:

Телеграф
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