"Не спеши": Маричка Падалко поддержала заболевшую на COVID-19 ведущую "1+1"

Уханьский коронавирус продолжает распространяться по Украине. Много знаменитых личностей уже на своем опыте поняли, что значит "подхватить" COVID-19. Этот список пополнился украинской телеведущей Нелей Шовкопляс.
Ведущая шоу "Сніданок с 1+1" рассказала, что вела последний выпуск передачи по видеосвязи потому что заболела коронавирусом.
Об этом она рассказала в своем Facebook-аккаунте.
"Накануне, в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Началась сильная головная боль и болело все тело. Когда и где заразилась - не знаю. Сразу сообщила всех контактных лиц, на работу и в школу детей", - сообщила Шовкопляс.
Друзі ! Доброго ранку! Сьогодні з вами в ефірі Сніданку була не зі студії, а на відеозв’язку онлайн. Так, я...
Опубликовано Нелей Шовкопляс Вторник, 8 сентября 2020 г.
Также она добавила, что все контактирующие с ней коллеги уже проверились на COVID-19 и получили негативный результат.
Сейчас телеведущая находится на самоизоляции, придерживается всех установок, проходит дообследование, принимает медикаменты.
Заболевшую коллегу решила поддержать уже переболевшая коронавирусом Маричка Падалко.
В комментариях под постом она написала: "Легкого выздоровления! "Быстрого" не желаю) не спеши)".