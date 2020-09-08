Сразу после победы над COVID-19 Ольга Фреймут вернулась к подготовке к шоу "Танці з зірками"

Известная украинская телеведущая излечилась от коронавируса и начинает возвращаться к привычной жизни, без изоляции.

Вчера, 7 сентября, Оля Фреймут сообщила радостную новость для всех своих поклонников. Она победила коронавирус. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram, рассказав о том, как она перенесла болезнь и ее симптомах.

А сегодня, 8 сентября, в Instagram-Stories ведущая похвасталась тем, что она "впервые за три недели занимается цивилизованно в зале" со своим партнером по танцах - Ильей Падзиной. Теперь, зрители наконец-то увидят выступление пары в живую на паркете шоу, а не "по записи".

Напомним, что Ольга Фреймут является одной из участниц танцевального шоу "Танці з зірками". Все свои тренировки и выступления ей и ее партнеру пришлось перенести в дом к Оле. Телеведущая не хотела уходить с проекта даже из-за коронавируса.

Дистанционные выступления пары Ольга Фреймут и Илья Падзина:

Романтичный фокстрот:

Зажигательный джайв:

Также лечится и танцует еще одна пара "Танців з зірками" - Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Первый прямой эфир они пропустили, ведь врачи запретили Даше нагрузки. А вот второй, пара пропускать не захотела и, взяв пример с Ольги Фреймут и Ильи, дистанционно станцевала ритмичный джайв.

Напомним, что во втором выпуске шоу "Танці з зірками" покинула самая беременная пара проекта - Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева.