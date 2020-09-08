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Сразу после победы над COVID-19 Ольга Фреймут вернулась к подготовке к шоу "Танці з зірками"

Сразу после победы над COVID-19 Ольга Фреймут вернулась к подготовке к шоу "Танці з зірками"
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известная украинская телеведущая излечилась от коронавируса и начинает возвращаться к привычной жизни, без изоляции.

Вчера, 7 сентября, Оля Фреймут сообщила радостную новость для всех своих поклонников. Она победила коронавирус. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram, рассказав о том, как она перенесла болезнь и ее симптомах. 

А сегодня, 8 сентября, в Instagram-Stories ведущая похвасталась тем, что она "впервые за три недели занимается цивилизованно в зале" со своим партнером по танцах - Ильей Падзиной. Теперь, зрители наконец-то увидят выступление пары в живую на паркете шоу, а не "по записи".

Напомним, что Ольга Фреймут является одной из участниц танцевального шоу "Танці з зірками". Все свои тренировки и выступления ей и ее партнеру пришлось перенести в дом к Оле. Телеведущая не хотела уходить с проекта даже из-за коронавируса.  

Дистанционные выступления пары Ольга Фреймут и Илья Падзина: 

Романтичный фокстрот:

 

Зажигательный джайв:

Также лечится и танцует еще одна пара "Танців з зірками" - Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Первый прямой эфир они пропустили, ведь врачи запретили Даше нагрузки. А вот второй, пара пропускать не захотела и, взяв пример с Ольги Фреймут и Ильи, дистанционно станцевала ритмичный джайв. 

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: гостевой ведущий, DJ Чапкис и первый вылет из шоу (Видео)

Напомним, что во втором выпуске шоу "Танці з зірками" покинула самая беременная пара проекта - Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева.

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Все по теме:

Шоу, Телеведущая, Ольга Фреймут, Танцы со звездами, Танці з зірками, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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