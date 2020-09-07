Ольга Фреймут победила COVID-19 и напугала фанатов худобой

Ольга Фреймут, которая является участницей развлекательного проекта "Танцы со звездами-2020", сообщила радостную новость - 38-летняя украинская телеведущая поборола коронавирусную инфекцию.
Об этом звезда сообщила на своей официальной странице в Инстаграм.
"Друзья, я поборола COVID... даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным - за любовь и заботу. Результаты ПЛР-тестирования (с вирусом и без) - у мене в сториз", - написала Фреймут.
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Друзі! Я поборола COVID... навіть не віриться. Вдячна всім за підтримку. Рідним - за любов і турботу. Результати ПЛР- тестування ( з вірусом і без) - у мене в сторіз. ⠀ Підступна зараза, яка має багато облич. Не пасує говорити про хвороби та немочі , але я коротко опишу симптоми. Бо багато з вас мене просили це зробити. ⠀ Все розпочалося зі сильного головного болю, який не могли згасити навіть найсильніші пігулки. ⠀ Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала - через тренування. ⠀ Згодом до цих болей почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест. ⠀ Наступного дня отримала позитивний результат. ⠀ Тоді ж повністю зникли запахи. Їсти не могла декілька днів - пила багато води і вітамін С. Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки. ⠀ Найстрашніше в коронавірусі - його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, комусь - фатальний. ⠀ Мені пощастило, але я прошу вас не приміряти мою історію на себе; не обманювати себе - і якщо є сумніви, звертатися до лікаря. ⠀ Нехай Матінка Божа береже вас та рідних. історія @ilyapadzina у нього на сторінці
Также, телеведущая рассказала о симптомах инфекции. По словам Ольги, коронавирус у нее начался с сильной головной боли, от которой не помогали никакие лекарства. Изначально Ольга смахивала все на напряженные тренировки для проекта, но после повышения температуры сразу же сдала тест.
Интересно, что партнер Фреймут по танцам Илья Падзина также заразился коронавирусом. На личной странице в Инстаграм танцовщик заявил, что третий тест на COVID-19 наконец показал отрицательный результат.
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«НЕГАТИВНИЙ» міг би бути відгук на наш танець, але ні! це 3-й результат тесту на COVID, тобто я повністю одужав! нам з @freimutolia дуже приємно такий активний фідбек щодо нашого нового танцю! (відео у профілі) P.S.: взагалі почував себе добре вже давно, але повторний тест всеодно показував «виявлено» кажуть, що у деяких може бути по 30-40 днів на жаль наша держава не береже нас так як хотілось би, тож бережіть себе самі! дякую тим хто турбувався! #PADZINA #НЕГЕТИВНИЙ
Напомним, что 22-летний украинский певец Никита Ломакин заболел COVID-19.