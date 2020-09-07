Ольга Фреймут победила COVID-19 и напугала фанатов худобой

Украинская телеведущая и участница шоу "Танцы со звездами" сообщила, что вылечилась от Covid-19.

Ольга Фреймут, которая является участницей развлекательного проекта "Танцы со звездами-2020", сообщила радостную новость - 38-летняя украинская телеведущая поборола коронавирусную инфекцию.

Об этом звезда сообщила на своей официальной странице в Инстаграм.

"Друзья, я поборола COVID... даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным - за любовь и заботу. Результаты ПЛР-тестирования (с вирусом и без) - у мене в сториз", - написала Фреймут.

Также, телеведущая рассказала о симптомах инфекции. По словам Ольги, коронавирус у нее начался с сильной головной боли, от которой не помогали никакие лекарства. Изначально Ольга смахивала все на напряженные тренировки для проекта, но после повышения температуры сразу же сдала тест.

Интересно, что партнер Фреймут по танцам Илья Падзина также заразился коронавирусом. На личной странице в Инстаграм танцовщик заявил, что третий тест на COVID-19 наконец показал отрицательный результат.

Напомним, что 22-летний украинский певец Никита Ломакин заболел COVID-19.