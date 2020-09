Ольга Фреймут победила COVID-19 и напугала фанатов худобой

View this post on Instagram

«НЕГАТИВНИЙ» міг би бути відгук на наш танець, але ні! це 3-й результат тесту на COVID, тобто я повністю одужав! нам з @freimutolia дуже приємно такий активний фідбек щодо нашого нового танцю! (відео у профілі) P.S.: взагалі почував себе добре вже давно, але повторний тест всеодно показував «виявлено» кажуть, що у деяких може бути по 30-40 днів на жаль наша держава не береже нас так як хотілось би, тож бережіть себе самі! дякую тим хто турбувався! #PADZINA #НЕГЕТИВНИЙ