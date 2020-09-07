Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 7 сентября: возвращение украинских моряков и похищение соратницы Тихановской
Итоги 7 сентября: возвращение украинских моряков и похищение соратницы Тихановской
СМИ: Посол Украины вернулся в Беларусь
СМИ: Посол Украины вернулся в Беларусь
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
На автосалоне в Пекине представят несколько новинок Nissan
На автосалоне в Пекине представят несколько новинок Nissan

Ольга Фреймут победила COVID-19 и напугала фанатов худобой

Ольга Фреймут победила COVID-19 и напугала фанатов худобой
22:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская телеведущая и участница шоу "Танцы со звездами" сообщила, что вылечилась от Covid-19.

Ольга Фреймут, которая является участницей развлекательного проекта "Танцы со звездами-2020", сообщила радостную новость - 38-летняя украинская телеведущая поборола коронавирусную инфекцию.

Об этом звезда сообщила на своей официальной странице в Инстаграм.

"Друзья, я поборола COVID... даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным - за любовь и заботу. Результаты ПЛР-тестирования (с вирусом и без) - у мене в сториз", - написала Фреймут.

 
 
 
View this post on Instagram

Друзі! Я поборола COVID... навіть не віриться. Вдячна всім за підтримку. Рідним - за любов і турботу. Результати ПЛР- тестування ( з вірусом і без) - у мене в сторіз. ⠀ Підступна зараза, яка має багато облич. Не пасує говорити про хвороби та немочі , але я коротко опишу симптоми. Бо багато з вас мене просили це зробити. ⠀ Все розпочалося зі сильного головного болю, який не могли згасити навіть найсильніші пігулки. ⠀ Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала - через тренування. ⠀ Згодом до цих болей почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест. ⠀ Наступного дня отримала позитивний результат. ⠀ Тоді ж повністю зникли запахи. Їсти не могла декілька днів - пила багато води і вітамін С. Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки. ⠀ Найстрашніше в коронавірусі - його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, комусь - фатальний. ⠀ Мені пощастило, але я прошу вас не приміряти мою історію на себе; не обманювати себе - і якщо є сумніви, звертатися до лікаря. ⠀ Нехай Матінка Божа береже вас та рідних. історія @ilyapadzina у нього на сторінці

A post shared by FreimutOlia (@freimutolia) on

Также, телеведущая рассказала о симптомах инфекции. По словам Ольги, коронавирус у нее начался с сильной головной боли, от которой не помогали никакие лекарства. Изначально Ольга смахивала все на напряженные тренировки для проекта, но после повышения температуры сразу же сдала тест.

Дмитрий Танкович прокомментировал свой вылет с "Танцев со звездами": "Получилось, как отпуск"

Интересно, что партнер Фреймут по танцам Илья Падзина также заразился коронавирусом. На личной странице в Инстаграм танцовщик заявил, что третий тест на COVID-19 наконец показал отрицательный результат.

 
 
 
View this post on Instagram

«НЕГАТИВНИЙ» міг би бути відгук на наш танець, але ні! це 3-й результат тесту на COVID, тобто я повністю одужав! нам з @freimutolia дуже приємно такий активний фідбек щодо нашого нового танцю! (відео у профілі) P.S.: взагалі почував себе добре вже давно, але повторний тест всеодно показував «виявлено» кажуть, що у деяких може бути по 30-40 днів на жаль наша держава не береже нас так як хотілось би, тож бережіть себе самі! дякую тим хто турбувався! #PADZINA #НЕГЕТИВНИЙ

A post shared by Ilya Padzina REMEMBER ME (@ilyapadzina) on

Напомним, что 22-летний украинский певец Никита Ломакин заболел COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ольга Фреймут, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вкусное" решение проблемы: продукты, которые разжижают густую кровь
02 Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
03 Шевченко назвал причину поражения от Испании
04 "Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
05 Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность
Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность
Зеленский назначил новых судей на Донетчине и Луганщине
Зеленский назначил новых судей на Донетчине и Луганщине
Кулеба анонсировал открытие нового консульства Украины в Румынии (Фото)
Кулеба анонсировал открытие нового консульства Украины в Румынии (Фото)
Ольга Фреймут победила COVID-19 и напугала фанатов худобой
Ольга Фреймут победила COVID-19 и напугала фанатов худобой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь