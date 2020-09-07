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Дмитрий Танкович прокомментировал свой вылет с "Танцев со звездами": "Получилось, как отпуск"

Дмитрий Танкович прокомментировал свой вылет с "Танцев со звездами": "Получилось, как отпуск"
Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram
По результатам голосования во втором эфире проект "Танцы со звездами-2020" покинула пара Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой.

43-летний ведущий и комик Дмитрий Танкович прокомментировал вылет из развлекательного проекта "Танцев со звездами-2020".

Напомним, телеведущий и его беременная партнерша Илона Гвоздева исполнили на паркете фокстрот.

Несмотря на яркий номер пара получила всего 29 баллов, и зрительских голосов ей не хватило, чтобы остаться в проекте.

"Танцы со звездами получились, как отпуск. Ты думаешь, что он будет длиться долго, а тут "бац" две недели, и снова возвращаешься к привычной жизни. Но я рад, что это приключение случилось в моей жизни", - написал Танкович на своей официальной странице в Инстаграм.

 
 
 
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"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: гостевой ведущий, DJ Чапкис и первый вылет из шоу (Видео)

В свою очередь, о вылете из шоу также высказалась и сама Илона Гвоздева. Беременная красотка извинилась перед своим партнером и ответила хейтерам, которые обсуждали ее участие в проекте, а также поблагодарила за поддержку семью, друзей и фанатов, которые верили в пару.

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Все по теме:

Танцы со звездами, Дмитрий Танкович, Илона Гвоздева, Танцы со звездами 2020.

Автор:

Телеграф
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