Дмитрий Танкович прокомментировал свой вылет с "Танцев со звездами": "Получилось, как отпуск"

43-летний ведущий и комик Дмитрий Танкович прокомментировал вылет из развлекательного проекта "Танцев со звездами-2020".
Напомним, телеведущий и его беременная партнерша Илона Гвоздева исполнили на паркете фокстрот.
Несмотря на яркий номер пара получила всего 29 баллов, и зрительских голосов ей не хватило, чтобы остаться в проекте.
"Танцы со звездами получились, как отпуск. Ты думаешь, что он будет длиться долго, а тут "бац" две недели, и снова возвращаешься к привычной жизни. Но я рад, что это приключение случилось в моей жизни", - написал Танкович на своей официальной странице в Инстаграм.
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В свою очередь, о вылете из шоу также высказалась и сама Илона Гвоздева. Беременная красотка извинилась перед своим партнером и ответила хейтерам, которые обсуждали ее участие в проекте, а также поблагодарила за поддержку семью, друзей и фанатов, которые верили в пару.