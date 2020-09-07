Дмитрий Танкович прокомментировал свой вылет с "Танцев со звездами": "Получилось, как отпуск"

По результатам голосования во втором эфире проект "Танцы со звездами-2020" покинула пара Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой.

43-летний ведущий и комик Дмитрий Танкович прокомментировал вылет из развлекательного проекта "Танцев со звездами-2020".

Напомним, телеведущий и его беременная партнерша Илона Гвоздева исполнили на паркете фокстрот.

Несмотря на яркий номер пара получила всего 29 баллов, и зрительских голосов ей не хватило, чтобы остаться в проекте.

"Танцы со звездами получились, как отпуск. Ты думаешь, что он будет длиться долго, а тут "бац" две недели, и снова возвращаешься к привычной жизни. Но я рад, что это приключение случилось в моей жизни", - написал Танкович на своей официальной странице в Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Танкович (@tankovichd) on Sep 7, 2020 at 6:02am PDT

В свою очередь, о вылете из шоу также высказалась и сама Илона Гвоздева. Беременная красотка извинилась перед своим партнером и ответила хейтерам, которые обсуждали ее участие в проекте, а также поблагодарила за поддержку семью, друзей и фанатов, которые верили в пару.