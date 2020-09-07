"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: гостевой ведущий, DJ Чапкис и первый вылет из шоу (Видео)

Вчера, 6 сентября, на телеканале "1+1" прогремел 2 выпуск проекта "Танцы со звездами 2020".

На паркет самого танцевального шоу вышло 14 звездных участников с их партнерами: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк, Дарьюя Петрожицка, Юлия Санина, Слава Каминска, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Алексей Завгородний (Позитив), Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.

Второй эфир танцквального шоу открывает всем телезрителям возможность поддержать своих любимых конкурсантов своим голосом. Теперь, по окончанию всех выступлений у зрителей будет возможность спасти свою любимую пару.

Новый выпуск начался с изменений. Организаторы добавили нового члена жюри - гостевого ведущего. На этой неделе им стал бывший победитель шоу Игорь Ласточкин, который предстал в прямом эфире в образе Джокера.

Открывать второй прямой эфир доверили актеру Тарасу Цымбалюку. Для всторого выступления актер со своей партнершей Яной Заец подготовили страстное танго. Пара показала хорошую технику и демонстрировала сложные поддержки, во время одной из которых танцовщица едва не упала.

Второй на паркет вышла рок дива украинской эстрады - певица Юлия Санина. Юля не раз говорила, что хочет побороть свои комплексы на проекте, особенно застенчивость и неуверенность. Жюри поручило для второго эфира паре подготовить страстную и одновременно нежную румбу, с которой Юля и Дима справились на отлично.

Третьей покорять паркет вышла Надежда Мейхер со своим "спутником" Кириллом. Пара станцевала страстную самбу. "Впервые под песню Шакиры кто-то станцевал сексуальнее самой Шакиры", – отметили судьи проекта.

Бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос вышла на паркет следующей. На паркете участница с Максимом Леоновым продемонстрировала безупречный вальс. Санта Димопулос сумела даже перетанцевать своего профессионального партнера, вызвав восторг у судей.

После инфицирования коронавирусом Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко проводят самоизоляцию дома. Однако пример Ольги Фреймут и Ильи Падзины вдохновил пару и они решили записать свой номер также дистанционно. Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко продемонстрировали ритмичный джайв. Участники несколько не успевали за музыкой, однако все же вызывали восторг и небольшую критику от судей.

Рокер Сергей Танчинец и его партнерша Яна Цибульская перевоплотились в хиппи. Пара станцевала "украинское" танго под песню "Гуцулка Ксеня". А вот судьи отметили ошибки участников шоу и поставили одни из самых низких оценок.

В прошлый эфир Екатерина Кухар вызвала Alyona Alyona на батл: прима-балерина пообещала зачитать рэп, если артистка безупречно станцует вальс. Так что, для второго выступления как раз и был выбран вальс - венский вальс. Тренировки были нелегкими, о чем танцовщица призналась в видеодневнике. Но ее вальс таки заставил Екатерину Кухар и других судей зачитать рэп.

Арам Арзуманян продолжает показывать свой темперамент. Со своей партнершей Антониной Руденко актер станцевал пасодобль. Арама Арзуманяна судьи нарекли настоящим джокером, который способен удивлять безупречными па.

Продолжает удивлять судей и Позитив. Для 2 прямого эфира Позитив и Юлия Сахневич подготовили фристайл. Синхронные па и поддержки сумели вызвать комплименты у звездных судей.

Главный холостяк "Танцев со звездами 2020" Сергей Мельник планирует покорить приму-балерину Екатерину Кухар. Во 2 выпуске Сергей Мельник и Аделина Дели вышли на паркет с зажигательным квикстепом. Пара перевоплотилась в Джеймса Бонда и его девушку, очаровав всех зрителей.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева стали самой обсуждаемой в сети. Многие раскритиковали Илону Гвоздеву за участие в шоу на последних месяцах беременности, остальные восхищаются смелостью танцовщицы, а Дмитрия Танковича ругают за скованные па. Однако вопреки оценкам хейтеров пара вышла на паркет с новым стилем танца. Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева показали романтический квикстеп. Но высоких оценок пара так и не получила.

Телеведущая Ольга Фреймут и Илья Падзина заболели COVID-19. После диагноза пара поселилась в имении, откуда исполнила первый танец. Во 2 выпуске Ольга Фреймут и Илья Падзина станцевали джайв. Звезда перевоплотилась в ревизора, надев мини-платье. А вот постановка не впечатлила судей.

А вот для Славы Каминской выход на паркет был полон волнения. А все потому, что на паркете артистка должна была показать танец, который вызвал ее травму в 2017 году и уход из проекта. Во 2 выпуске пара исполнила ритмичное ча-ча-ча, чем вызвала овации в зале. В то же время судьи не были очарованы постановкой. Эксперты заявили, что Слава Каминская почти не танцевала, а Дмитрий Дикусар был главной звездой номера.

Закрывать второй прямой эфир поручили Олегу Виннику и Елене Шоптенко. Пара является одним из фаворитов, а поддержки "молодых волчиц" им точно не будет мало. Екатерина Кухар предложила участникам исполнить страстное ча-ча-ча. И пара с этим задание отлично справилась.

В конце программы в зоне риска оказались три пары: Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Мельник и Аделина Дели. В итоге проект оставили ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 6 Сен 2020 в 2:36 PDT

Прощаясь Танкович сказал, что вылет произошел быстрее, чем он планировал, и поблагодарил свою наставницу Илону Гвоздеву.

Спасибо. Это чуточку быстрее, чем я планировал. Но иногда важнее яркий всплеск, – отметил Дмитрий Танкович.

Телеведущий добавил, что Илона Гвоздева сделала невозможное: она научила его танцевать.

Следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 13 сентября, в 21:00 на канале "1+1".