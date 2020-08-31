"Танцы со звездами 2020": как прошел первый эфир долгожданного шоу (Видео)

Вчера, 30 августа 2020 года, на телеканале "1+1" состоялась долгожданная премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами".

Первый выпуск шоу поразил зрителей появлением мегазвезд украинской сцены и принес несколько как приятных, так и не очень, сюрпризов.

В 2020 году за главный кубок поборются 14 звездных участников: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк, Дарьюя Петрожицка, Юлия Санина, Слава Каминска, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Алексей Завгородний (Позитив), Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.

По традиции, премьерный выпуск шоу начался с общего номера. В этом году организаторы пригласили открывать новый сезон всемирно известный балет Light Balance. Вместе с участниками шоу они создали невероятный номер.

Свои кресла на "Танцах со звездами 2020" заняли: хореографы Григорий Чапкис и Влад Яма, а также очаровательная прима-балерина Екатерина Кухар. Уже по традиции вели прямой эфир любимцы телезрителей Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на балконе звездных участников встречала Наталья Могилевская.

Открывать 1 выпуск "Танцев со звездами 2020" выдалось знаменитой певице - фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной. Исполнительница призналась, что пришла на проект, чтобы раскрыть свою сексуальность. Помогать в этом ей будет танцовщик Дмитрий Жук под страстную песню The Hardkiss.

Звезда "Безумной свадьбы" Арам Арзуманян под саундтрек из этой же ленты станцевал свой дебютный танец на проекте.С Антониной Руденко мужчина станцевал фьюжн, показав хореографические поддержки и курьезный номер.

Далее на паркет "Танцев" вышел известный рэпер Алексей Завгородний, который выступает под псевдонимом Позитив. Со своей хрупкой партнершей - танцовщицей Юлией Сахневич, он исполнил романтичный венский вальс под саундтрек к фильму "Ла ла лэнд".

Все зрители с нетерпением ожидали выхода на паркет рэперши Alyona Alyona и ее партнера Юрия Гурича. Артистка уже сумела разрушить все стереотипы относительно успешной женщины и не перестает повторять: никакие комплексы или особенности фигуры не должны сдерживать людей делать то, о чем они мечтали. Пара исполнила в прямом эфире сальсу. Alyona Alyona и Юрий Гурич получили низкие оценки от судей, а Екатерина Кухар даже пообещала исполнить рэп в следующем эфире, если певица не покажет лучший результат на паркете.

Следующим на паркете появился знаменитый украинский рокер Сергей Танчинец. Артист не скрывает, что главными мотиваторами для него являются дети. Именно им Сергей Танчинец хочет показать, что папочка может не только петь, но и танцевать. Партнершей артиста на "Танцах со звездами 2020" стала Яна Цыбульская. В первом выпуске Сергей Танчинец исполнил венский вальс.

На паркет танцевального проекта вернулась участница, которая принимала участь в 2006-м, - Надежда Мейхер. благодаря шоу Надежда Мейхер хочет вернуться в шоу-бизнес не только как сольная певица, но и танцовщица.Для 1 выпуска шоу пара выбрала страстную и романтичную румбу. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк очаровали судей и зрителей, вызвав овации в зале.

Санту Димопулос уже успели назвать самой горячей участницей "Танцев со звездами 2020". Со своим партнером, Максом Леоновым, пара исполнила самбу, представ перед камерами в образе монахини и соблазнителя, что выглядело довольно провокативно.

Возвращение Славы Каминской на паркет "Танцев со звездами 2020" было очень ожидаемым. Еще в 2019-м артистка присоединилась к шоу, однако из-за травмы позвоночника не смогла продолжить свое участие.В этом году партнером Славы Каминской стал Дмитрий Дикусар. Слава Каминская и Дмитрий Дикусар показали романтический квикстеп, использовав специальные подвесные конструкции, которые эффектно участников подняли над паркетом.

Бывший футболист и участник шоу "Холостяк" Сергей Мельник успел покорить всех украинок своей идеальной фигурой и харизмой. Мужчину назвали одним из секс-символов проекта, который он охотно подтверждает.В шоу Сергей Мельник выступает с зажигательной Аделиной Дели. С танцовщицей участник проекта исполнил страстное танго.

Актер Тарас Цымбалюк очень хочет повторить успех коллеги Ксении Мишиной, и получить заветный кубок. Настроена на победу и его партнерша Яна Заец. В выпуске Тарас Цымбалюк и Яна Заец станцевали контемп, ошеломив зрителей невероятными поддержками.

Актриса Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко заболели коронавирусом. Звезда получила положительный тест на COVID-19 и призналась, что у нее была температура и слабость. Сейчас состояние актрисы улучшилось, однако медики запретили ей возвращаться на паркет и посоветовали самоизолироваться на неопределенное время. Выйдет ли актриса на паркет - остается загадкой.

Произвела фурор во время прямого эфира и беременная на 8-м месяце Илона Гвоздева с Дмитрием Танковичем, исполнив ча-ча-ча. Знаменитый ведущий Дмитрий Танкович столько лет смотрел, как другие танцуют в шоу "Танцуют все", что теперь захотел и сам показать, на что способен.

А телеведущую Ольгу Фреймут не остановил даже коронавирус. Звезда после подтверждения диагноза самоизолировалась со своим партнером Ильей Падзиной и продолжила тренировки под наблюдением врачей. 30 августа пара таки показала постановку в прямом эфире. Запись роскошного фокстрота сделали во дворе дома, что выглядело очень эффектно. Это необычный формат для "Танцев со звездами 2020". Однако, учитывая ситуацию с пандемией, организаторы не только позволили Ольге Фреймут и Ильи Падзине выступить на проекте, но и дали возможность судьям оценить фокстрот участников.

Закрывать прямой эфир доверили секс-символу украинского шоу-бизнеса Олегу Виннику. Юрий Горбунов заявил, что артиста трижды приглашали на шоу и только в 2020 году он таки вышел на паркет.Партнершей Олега Винника стала знаменитая хореограф и танцовщица Елена Шоптенко. Пара исполнила страстное танго, заворожив зрителей.

Следующий Прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:00 на канале "1+1".