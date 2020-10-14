Владимир Остапчук рассказал, почему на его свадьбе с Кристиной Горняк не будет детей

15 октября украинский шоумен отгуляет свою вторую свадьбу.

Накануне счастливого события, Владимир Остапчук на своей странице в Instagram запустил небольшой опросник. В Instagram Stories он опубликовал видео, в котором пообещал ответить на интересующие его подписчиков вопросы.

Одной из интересующих тем для поклонников шоумена стал вопрос о том, приглашены ли дети Вовы от первого брака на свадьбу папы.

Во-первых, других деток также не будет, а во-вторых, мы решили отдельно с ними погулять и отпраздновать, – написал ведущий, сопроводив Stories милым снимком с малышами.

Причиной такого решения видимо стало то, что пара запланировала довольно скромную свадьбу. Владимир и Кристина позвали на церемонию всего 45 друзей, среди которых деток вообще не будет.

Напомним, 19 августа Владимир Остапчук сделал предложение новой избраннице Кристине Горняк во время поездки в Стамбул.

Свадьба пары должна была состояться раньше, однако COVID-19 внес свои коррективы в планы молодоженов - Владимир подхватил коронавирус.

После того, как они выздоровели, невеста Кристина Горняк устроила незабываемый девичник. Позже, по примеру своей возлюбленной Владимир Остапчук также попрощался со своей холостяцкой жизнью и устроил мальчишник.