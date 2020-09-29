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"Был пацан - нет пацана": Владимир Остапчук отгулял мальчишник

"Был пацан - нет пацана": Владимир Остапчук отгулял мальчишник
Обновлено 13:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский телеведущий Владимир Остапчук вслед за своей невестой показал, как прощался со своей холостяцкой жизнью.

На своей странице в Инстаграм Владимир поделился яркими снимками с празднования мальчишника. На празднике шоумена присутствовали его лучшие друзья, которые приготовили для Вовы очень насыщенную программу. Некоторые из них даже отложили съемки, чтобы только провести этот день с "виновником торжества".

Для Остапчука этот брак второй, однако опыт проведения мальчишника - первый. 

"Во-первых, это был мой первый мальчишник, а во-вторых - это было нереально круто" - написал Владимир.

Праздник холостяцкой жизни прошел под слоганом - "Был пацан - нет пацана". Вова с друзьями сначала катались на квадроциклах, а затем играли в пейнтбол. Но на этом вечеринка не закончилась. Вечером друзья устроили для жениха "взрослую" программу, которую он решил не показывать на камеры. 

Вообщем, холостяцкие гуляния завершились в 5 утра. 

 
 
 
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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Невеста Остапчука похвасталась яркими фото девичника

"Спасибо всем, кто смог прилететь, приехать с Одессы, и даже отменил съемки, чтобы круто погулять" - поблагодарил своих друзей Остапчук.

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Все по теме:

Свадьба, Мальчишник, Телеведущий, Владимир Остапчук.

Автор:

Телеграф
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