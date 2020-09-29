"Был пацан - нет пацана": Владимир Остапчук отгулял мальчишник

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вслед за своей невестой показал, как прощался со своей холостяцкой жизнью.

На своей странице в Инстаграм Владимир поделился яркими снимками с празднования мальчишника. На празднике шоумена присутствовали его лучшие друзья, которые приготовили для Вовы очень насыщенную программу. Некоторые из них даже отложили съемки, чтобы только провести этот день с "виновником торжества".

Для Остапчука этот брак второй, однако опыт проведения мальчишника - первый.

"Во-первых, это был мой первый мальчишник, а во-вторых - это было нереально круто" - написал Владимир.

Праздник холостяцкой жизни прошел под слоганом - "Был пацан - нет пацана". Вова с друзьями сначала катались на квадроциклах, а затем играли в пейнтбол. Но на этом вечеринка не закончилась. Вечером друзья устроили для жениха "взрослую" программу, которую он решил не показывать на камеры.

Вообщем, холостяцкие гуляния завершились в 5 утра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 28 Сен 2020 в 3:16 PDT

"Спасибо всем, кто смог прилететь, приехать с Одессы, и даже отменил съемки, чтобы круто погулять" - поблагодарил своих друзей Остапчук.