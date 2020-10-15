Лишенная звания «Женщина года» Регина Тодоренко похвасталась новой наградой

Телеведущая получила престижную премию.

В апреле этого года во время прямого эфира в Instagram Регина Тодоренко и Влад Топалов позволили себе резкие высказывания в адрес жертв домашнего насилия. По мнению супругов, оказавшись в критической ситуации женщины должны в первую очередь подумать о том, чем они сами могли провиниться. В числе прочего Регина осудила поведение всех, кто рассказывает о домашнем насилии в соцсетях.

«А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — поинтересовалась Регина. Также звездные супруги прошлись по недавним историям с разводами своих звездных коллег. По мнению Топалова, в подобных ситуациях мужчинам, как правило, не дают себя защитить. В качестве примера он вспомнил Влада Соколовского, которого Рита Дакота на протяжении долгих месяцев после расставания обвиняла в супружеских изменах.

Реакция на слова Регины о домашнем насилии не заставила себя долго ждать. На следующий день телеведущей пришлось записать видеообращение, в котором она попыталась смягчить свое высказывание. Однако извинения Тодоренко возмущенную общественность не успокоили. В числе прочего пользователи соцсетей потребовали лишить телеведущую престижного звания «Женщина года» по версии Glamour.

Однако вчера прошла премия OK! Awards, а Регина Тодоренко победила в номинации «Герой пятилетия» о чем поспешила похвастаться в своем микроблоге в Instagram.

«Иногда стоит потерять титул женщина года, чтоб стать Героем Пятилетия! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку. Быть героем пятилетия — большая ответственность, поэтому я очень хочу сказать спасибо всем ребятам, которые СДЕЛАЛИ МОИ 5 лет необыкновенными», — заявила Регина.