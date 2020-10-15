Лишенная звания «Женщина года» Регина Тодоренко похвасталась новой наградой

В апреле этого года во время прямого эфира в Instagram Регина Тодоренко и Влад Топалов позволили себе резкие высказывания в адрес жертв домашнего насилия. По мнению супругов, оказавшись в критической ситуации женщины должны в первую очередь подумать о том, чем они сами могли провиниться. В числе прочего Регина осудила поведение всех, кто рассказывает о домашнем насилии в соцсетях.
«А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — поинтересовалась Регина. Также звездные супруги прошлись по недавним историям с разводами своих звездных коллег. По мнению Топалова, в подобных ситуациях мужчинам, как правило, не дают себя защитить. В качестве примера он вспомнил Влада Соколовского, которого Рита Дакота на протяжении долгих месяцев после расставания обвиняла в супружеских изменах.
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Иногда стоит потерять титул женщина года, чтоб стать Героем Пятилетия! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку . Быть героем пятилетия - большая ответственность, поэтому я очень хочу сказать спасибо всем ребятам, которые СДЕЛАЛИ МОИ 5 лет необыкновенными: 1. Команда #ОрелиРешка @natellakrapivina , @synelnykova , @synelnykov_yevgen . С вами мы проделали невероятное кругосветное путешествие, с вами я установила рекорд и стала первой женщины телепутешественницей совершившей беспрерывную кругосветку. 2. Команда #ПятницасРегиной @tryak , @nineska47 . Вместе с вами мы получило долгожданную золотую кнопку YouTube ! 3. Команда телеканала @fridaytv за мое шоу для молодых мам #Регина+1 @regina_plus1 . С вами и благодаря вам мы получили ТЭФИ. (Николай Борисович @kartozz , люблю 4. @vadim_vernik и вся редакция журнала @okmagazine_ru , спасибо за смелость и за честность Всей моей творческой инстаграмной команде низкий поклон, ведь именно благодаря вашим голосам я получила такую награду! спасибо за поддержку и любовь !) #регинатодоренко
Реакция на слова Регины о домашнем насилии не заставила себя долго ждать. На следующий день телеведущей пришлось записать видеообращение, в котором она попыталась смягчить свое высказывание. Однако извинения Тодоренко возмущенную общественность не успокоили. В числе прочего пользователи соцсетей потребовали лишить телеведущую престижного звания «Женщина года» по версии Glamour.
Однако вчера прошла премия OK! Awards, а Регина Тодоренко победила в номинации «Герой пятилетия» о чем поспешила похвастаться в своем микроблоге в Instagram.
«Иногда стоит потерять титул женщина года, чтоб стать Героем Пятилетия! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку. Быть героем пятилетия — большая ответственность, поэтому я очень хочу сказать спасибо всем ребятам, которые СДЕЛАЛИ МОИ 5 лет необыкновенными», — заявила Регина.