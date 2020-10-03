Регина Тодоренко показала подросшего сына от Влада Топалова

Телеведущая поделилась милыми снимками и видео с малышом.

Регина и Влад активно наслаждаются родительскими буднями. Несмотря на плотные графики, они не теряют возможности побыть с сыном Михаилом. На своей страничке в Инстаграм Регина активно делится с подписчиками снимками и роликами с маленьким Мишей, или как называют его родители - Майкл.

В своем микроблоге теледива показала, как они отдыхали в лесу.

На забавных роликах, опубликованных в Stories, малыш бегает по шуршащим листьям во дворе и играет с мамой.

Регина для прогулок с сынишкой выбрала большой розовый свитер, светлые спортивные брюки и белые кроссовки. Мишу одели в яркую сине-зеленую курточку, брючки и синюю шапочку.

В комментариях поклонники Тодоренко засыпали ее комплиментами и пожеланиями - "Милашки", "Какие вы клевые", "Душевное фото", "Зайки", "Пусть тебя,твою семью всегда окружает любовь и счастье!", "Красота".