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Леся Никитюк нарвалась на критику из-за голого фото в Instagram: на помощь пришел юмор

Леся Никитюк нарвалась на критику из-за голого фото в Instagram: на помощь пришел юмор
20:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк выложила довольно откровенный снимок. Мнение подписчиков разделились.

32-летняя Никитюк не перестает будоражить, а иногда и шокировать подписчиков у себя на личной странице в Инстаграм.

В этот раз известная телеведущая показала на всеобщее обозрение свое полностью обнаженное тело, прикрывшись всего-навсего небольшим подносом с варенными раками.

"Планы на вечер пятницы? Я раков сварила", - написала Никитюк.

 
 
 
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Кроме этого, звезда телевидения подчеркнула, что не переживает насчет "завтрашних заголовков" о ее новом посте.

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"Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах. Подруги остались голодными и неприкрытыми", - с юмором отметила ведущая.

А вот мнение подписчиков Никитюк насчет фотографии в стиле "ню" разделились. Некоторые оценили юмор телеведущей.

Леся Никитюк

Другие же посчитали публиковать такие фотографии постыдным делом: "Ужасс, к чему люди дошли, уже голые фоткаются. Чего вы миской прикрылись, уже бы просто стали голой чтобы все увидели, если вам ничего не стыдно", "Ты бы еще раком стала к нам. Что за люди", "Ужас, я б ни за какие деньги не сфоткалась голой, я даже стижусь в купальнику выставить фотку на показ".

Леся Никитюк

Как сообщалось ранее, недавно Леся Никитюк поделилась фотографиями с отдыха в Карпатах.

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Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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