Злата Огневич покорила сеть нежной фотосессией в черном элегантном наряде (Фото)

Известная исполнительница и телеведущая Злата Огневич порадовала подписчиков новыми фотографиями, которые были сделаны в солнечном Киеве.
На кадрах звезда позировала в бельевом платье черного цвета на тонких бретельках. На одних снимках плечи Огневич прикрывает жакет в гусиную лапку, на других - стильный бежевый плащ.
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Шею Златы украшает элегантное золотое украшение. Белокурые волосы певица накрутила, а на лицо нанесла неброский make-up. На кадрах знаменитость, как всегда, искренне улыбается и излучает положительные эмоции.
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Как сообщалось ранее, в июле Огневич представила своим фанатам новый клип под названием "Богиня".