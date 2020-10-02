Злата Огневич покорила сеть нежной фотосессией в черном элегантном наряде (Фото)

Украинская певица Злата Огневич показала невероятные кадры с новой фотосессии.

Известная исполнительница и телеведущая Злата Огневич порадовала подписчиков новыми фотографиями, которые были сделаны в солнечном Киеве.

На кадрах звезда позировала в бельевом платье черного цвета на тонких бретельках. На одних снимках плечи Огневич прикрывает жакет в гусиную лапку, на других - стильный бежевый плащ.

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) on Sep 29, 2020 at 6:50am PDT

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) on Sep 30, 2020 at 11:22am PDT

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) on Oct 2, 2020 at 1:46am PDT

Шею Златы украшает элегантное золотое украшение. Белокурые волосы певица накрутила, а на лицо нанесла неброский make-up. На кадрах знаменитость, как всегда, искренне улыбается и излучает положительные эмоции.

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) on Sep 30, 2020 at 3:38am PDT

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) on Oct 2, 2020 at 1:56am PDT

Как сообщалось ранее, в июле Огневич представила своим фанатам новый клип под названием "Богиня".