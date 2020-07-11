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"Мы можем все!": Злата Огневич выпустила новый клип (Видео)

"Мы можем все!": Злата Огневич выпустила новый клип (Видео)
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица Злата Огневич презентовала клип на песню "Богиня", премьера которой состоялась осенью 2019 года.

Злата Огневич совместно с брендом нижнего белья Anabel Arto представили видеоработу на песню «Богиня». Цель видео - донести миру важную мысль: каждая девушка и женщина особенна по своему, несмотря на возраст, вес, происхождение. Основная идея проекта - показать насколько уникальные женщины: ведь у каждой есть своя история, свое увлечение, своя профессия.

Главный мессендж трека - это уметь ценить и уважать себя.

Злата призналась, что уже долго думала о подобном видео, ведь давно хотела показать, что в каждой женщине живет настоящая Богиня. Также певица рассказала, что этот трек отчасти автобиографический. В юности ей самой пришлось пройти много препятствий, чтобы найти гармонию в себе.

Срежиссировал клип - Тарас Голубков. Ранее, он снимал видеоклипы для Monatikа, "Скрябина", Zivert, Артема Пивоварова. Этой работой он хотел показать, что красота неподвластна ни возрасту, ни фигуре, ни гендеру.

 Злата Огневич раздела молодого парня в новом клипе (Видео)

Производством клипа занималась команда продакшна "Иначе studio".

Героинями видео стали Злата Огневич, Юлия Сахневич, Маргарита Верховцева, Людмила Луцук и Вероника - 58-летняя модель агентства "Happy Old Models".

Песню для Златы Огневич написала Jerry Heil.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Злата Огневич, Трек.

Автор:

Телеграф
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