Злата Огневич раздела молодого парня в новом клипе (Видео)

Сегодня, 1 июня, Злата Огневич представила клип на песню "Гола Правда". Релиз состоялся на YouTube-канале певицы.

Клип является финальным эпизодом в трилогии певицы "Истории моей любви", который состоит из треков: "Ти обіцяв", "Беги" и "Гола правда".

Экстремальный клип снят в новом для певицы формате. Для этого клипа Злата Огневич специально училась водить и даже села на диету. Автором музыкального клипа стал Валерий Погонский.

Главный герой клипа - очень любвеобильный парень, которого певица видимо хочет наказать за то, что он играет с девушками. Она похищает его, и держит в своей мастерской, пытаясь нарисовать его психологический портрет. В итоге Злата вывозит его обнаженного на пустырь и отпускает, уезжая включив предыдущий трек "Беги".

Этим клипом Злата хочет, чтобы каждая девушка могла перенять ту легкость, с которой этот парень относится с слабому полу.