Потрясающая растяжка: Злата Огневич показала, как проходит ее утро (Видео)

Злата Огневич не только волшебно поет, но, как оказалось, может похвастаться и еще отличной растяжкой. Начинает свой день певица с тренировки по стретчингу.
Об этом исполнительница рассказала на личной странице в Instagram.
Артистка опубликовала несколько кадров с утренних занятий, где показала, как ловко садится на поперечный шпагат. "Спорт - это способ жизни, энергия и движение! А еще - новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает", - поделилась Злата.
Переглянути цей допис в Instagram
Доброе утро! Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии @graces_studio_vversalskaya Завтрак: краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами лёгкий салат из овощей с зеленью белковый омлет на соевом молоке витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир ) . После тренировки грейпфрутовый фреш . Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает ))) . Кто со мной на тренировку? #ZlataOgnevich #ZO #спорт #здоровье #сила #красота #стретчинг #versalskayastudio
Певица также рассказала, чем питается до и после тренировки.
Завтрак:
После занятия Огневич выпивает стакан грейпфрутового фреша.