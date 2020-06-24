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Потрясающая растяжка: Злата Огневич показала, как проходит ее утро (Видео)

Потрясающая растяжка: Злата Огневич показала, как проходит ее утро (Видео)
14:40 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram
Злата Огневич призналасть, что предпочитает занятия стретчингом - упражнения, направленные на растяжку мышц.

Злата Огневич не только волшебно поет, но, как оказалось, может похвастаться и еще отличной растяжкой. Начинает свой день певица с тренировки по стретчингу.

Об этом исполнительница рассказала на личной странице в Instagram.

Артистка опубликовала несколько кадров с утренних занятий, где показала, как ловко садится на поперечный шпагат. "Спорт - это способ жизни, энергия и движение! А еще - новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает", - поделилась Злата.

 
 
 
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Доброе утро! Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии @graces_studio_vversalskaya Завтрак: краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами лёгкий салат из овощей с зеленью белковый омлет на соевом молоке витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир ) . После тренировки грейпфрутовый фреш . Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает ))) . Кто со мной на тренировку? #ZlataOgnevich #ZO #спорт #здоровье #сила #красота #стретчинг #versalskayastudio

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

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Певица также рассказала, чем питается до и после тренировки.

Завтрак:

  • краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами
  • легкий салат из овощей с зеленью
  • белковый омлет на соевом молоке
  • витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 (он же рыбий жир)

После занятия Огневич выпивает стакан грейпфрутового фреша.

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Знаменитости, Певица, Злата Огневич.

Автор:

Телеграф
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