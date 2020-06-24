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"Мечта": Катя Осадчая пленила сердца поклонников новым образом (Фото)

"Мечта": Катя Осадчая пленила сердца поклонников новым образом (Фото)
12:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Телеведущая Катя Осадчая умело совмещает съемки и семейный отдых. В обоих случаях знаменитость демонстрирует стильные образы и делится эффектными фотографиями с поклонниками.

Катя Осадчая поделилась потрясающими кадрами на личной страничке в инстаграме. Звезда позировала возле роскошного автомобиля в изысканном и одновременно стильном аутфите.

Телеведущая неоднократно делилась фотографиями, на которых изображена возле автомобилей. Она обожает быть за рулем и наслаждается временем, которое проводит в дороге. На этот раз звезду можно увидеть рядом с белым автомобилем на фоне облачного неба.

Образ Кати Осадчей

 
 
 
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На дозволеній швидкості в бік моря...... мрії! #jaguarftype @jaguar.ukraine

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

И такое было: Леся Никитюк "вернулась" в 2005 год

Поскольку погода в последнее время довольно мрачная, Катя решила надеть черный костюм, который состоял из пиджака с распоротыми рукавами и брюк, добавив к такому аутфиту белую футболку и соединив look с кроссовками белого цвета. Волосы Осадчая уложила в локоны и собрала в хвост сзади. На лице сделала макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров ее образ дополняли цепочка и шее и браслет на руке.

"На разрешенной скорости в сторону моря.... Мечта!" – написала в посте звезда. 

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Все по теме:

Знаменитости, Телеведущая, Катя Осадчая.

Автор:

Телеграф
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