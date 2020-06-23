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И такое было: Леся Никитюк "вернулась" в 2005 год

И такое было: Леся Никитюк "вернулась" в 2005 год
17:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Популярная телеведущая показала фанатам, как выглядела в 17 лет.

Леся Никитюк решила поделиться с подписчиками в Инстаграм архивным фото, на котором будущей телезнаменитости 17 лет. На дворе 2005 год, Никитюк еще живет в Хмельницком, ходит на местные дискотеки, и, как заметили ее фолловеры, следит за стилем Бритни Спирс и любит вкусно покушать.

"На фото я с DJ Назик... он мне тогда очень нравился. А его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото), - отметила ведущая. - Надеюсь, Лида и DJ живут счастливо, у них трое детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ".

В комментарии к знаменитости тут же набежали активные фолловеры, которые узнали в ее внешности увлечение популярной на то время поп-певицы Бритни Спирс. "Бритни, ты ли это", "Ты выкопанная Бритни Спирс", "Местная Бритни?", "Упс, ай дид ит эген", - посмеялись в комментариях к посту.

 
 
 
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І таке було До 15-річчя Rozetka пропоную згадати той самий 2005 рік. Викладайте своє фото з хештегом #2005rozetka та діліться спогадами і зізнаннями. На дворі 2005й мені 17 ... я на дискотеці на фото я з DJ Назіком.. він мені тоді дуже нра А його бивша сверлить мене поглядом(видно на фото) Сподіваюсь шо Ліда і DJ живуть щасливо, в них 3-є дітей і вони тепер обоє сверлять поглядом мене по ТВ @rozetkaua

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)

Не ускользнул от их внимания и тот факт, что юная Никитюк явно была полнее. "А щечки какие круглые", "Пышечка", - добавили под снимком. Сегодня ведущая Нового канала уже не похвастается такой челкой, зато охотно демонстрирует фолловерам подтянутую фигуру. 

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Телеведущая, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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