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Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)
Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)

Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)

Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)
21:44 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram кокетливое фото, на котором она игриво покусывает пальчик.

На снимке Леся позирует в белой футболке свободного кроя и мини-шортиках. Стоит отметить, что такие шорты выгодно подчеркивают длинные ноги Никитюк.

Поклонники телеведущей отметили, что она очень красивая и всегда хорошо выглядит.

"Просто фотка, просто я, просто напросто. Суммы есть?", - написала Леся

 
 
 
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Напомним, известная украинская телеведущая Леся Никтюк сделала поющему ректору Михаилу Поплавскому интересное предложение. Девушка провела прямой эфир с ректором в соцсети, где и предложила Поплавскому "породниться".

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Все по теме:

Образ жизни, Стиль, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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