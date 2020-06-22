Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)

На снимке Леся позирует в белой футболке свободного кроя и мини-шортиках. Стоит отметить, что такие шорты выгодно подчеркивают длинные ноги Никитюк.
Поклонники телеведущей отметили, что она очень красивая и всегда хорошо выглядит.
"Просто фотка, просто я, просто напросто. Суммы есть?", - написала Леся
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Напомним, известная украинская телеведущая Леся Никтюк сделала поющему ректору Михаилу Поплавскому интересное предложение. Девушка провела прямой эфир с ректором в соцсети, где и предложила Поплавскому "породниться".