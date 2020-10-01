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Скандалы Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": сделано неожиданное заявление

Скандалы Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": сделано неожиданное заявление
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф
Украинская прима-балерина и член жюри развлекательного проекта "Танцы со звездами" призналась, что очень давно дружит с телеведущей Ольгой Фреймут.

Колкости и мелкие ссоры известной ведущей Ольги Фреймут и балерины Екатерины Кухар уже стали традицией нового сезона шоу "Танцы со звездами-2020". В одном выпуске Фреймут посоветовала Кухар "пойти в церковь и покаяться", в другом - подарила члену жюри маленькие ножницы и намекнула, чтобы та "обрезала себе язычок".

Теперь же стало известно, что все эти конфликты могли быть всего лишь постановкой, а неприязнь между двумя известными представительницами украинского шоу-бизнеса - наигранной.

За кулисами конкурса красоты "Миссис Украина International-2020" Екатерина Кухар разоткровенничалась в интервью программы "Звездный путь" телеканала "Украина", что они с Ольгой Фреймут дружат на протяжении пяти лет.

 
 
 
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остаточно давно, наверное лет пять", - призналась прима.

Напомним, в пятом выпуске "Танцев со звездами-2020" проект покинула пара Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Зрители осудили вылет сильных и достойных танцовщиков.

Как сообщалось ранее, Ольга Фреймут сделала неожиданное заявление о Сергее Притуле.

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Ольга Фреймут, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, Танці с зірками.

Автор:

Телеграф
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