Слава из "НеАнгелов" показала постельное фото и раскрыла свое желание

Певица Слава Каминская выложила пикантное фото, которое взбудоражило сеть.

Участница украинской музыкальной группы "НеАнгелы" поделилась новым снимком с отдыха в Египте, который появился на личной странице певицы в Инстаграм.

На нем Слава Каминская лежит в телесном белье, прикрывшись белоснежным одеялом. Исполнительница игриво смотрит в объектив. Ее тело покрыто татуировками, а на левом запястье виднеется лаконичный красный талисман-браслет.

"Просыпаться без будильника, никуда не спешить, самостоятельно планировать день... Я хочу жить у моря, мама", - поделилась мыслями Слава Каминская.

View this post on Instagram A post shared by Слава Каминская (@babaslavka) on Oct 2, 2020 at 3:05am PDT

Подписчики посоветовали певице вернуться в родную Одессу, где можно также отдохнуть, как того желает Каминская.

Напомним, в июне Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного. Им оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба.