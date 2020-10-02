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Слава из "НеАнгелов" показала постельное фото и раскрыла свое желание
15:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Певица Слава Каминская выложила пикантное фото, которое взбудоражило сеть.

Участница украинской музыкальной группы "НеАнгелы" поделилась новым снимком с отдыха в Египте, который появился на личной странице певицы в Инстаграм.

На нем Слава Каминская лежит в телесном белье, прикрывшись белоснежным одеялом. Исполнительница игриво смотрит в объектив. Ее тело покрыто татуировками, а на левом запястье виднеется лаконичный красный талисман-браслет.

"Просыпаться без будильника, никуда не спешить, самостоятельно планировать день... Я хочу жить у моря, мама", - поделилась мыслями Слава Каминская.

 
 
 
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Подписчики посоветовали певице вернуться в родную Одессу, где можно также отдохнуть, как того желает Каминская.

Слава Каминская

Напомним, в июне Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного. Им оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба.

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Египет, Слава Каминская.

Автор:

Телеграф
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