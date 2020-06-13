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И любовь, и свекровь: солистка "НеАнгелов" показала своего нового возлюбленного и не только (Фото)

И любовь, и свекровь: солистка "НеАнгелов" показала своего нового возлюбленного и не только (Фото)
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинская певица Слава Каминская поделилась фотографиями своего нового бойфренда и свекрови.

35-летняя исполнительница после развода с известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским решилась на новый роман.

На личной странице в инстаграме она поделилась фотографией с избранником и его мамой.

Любимым солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской стал экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба. Артистка впервые опубликовала их совместное фото в своих инстаграм-сторис.

 Фото Instagram-Stories / @babaslavka

Также певица распространила фотографию, на которой позирует с мамой избранника - Натальей Гордиенко. Она является женой бывшего народного депутата "Партии регионов" Владимира Кацубы.

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Женщины на фото сидят на креслах. Они мило улыбаются, прижавшись друг к другу головами. Слава одета в длинное черное платье в белый горошек, которое сочетала с босоножками черного цвета. Наталью видим и белом летнем костюме, который состоит из футболки и брюк, и кедах в тон.

"Свекрушенька", - коротко подписала кадр Слава.

 
 
 
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Напомним, новость о том, что 34-летняя Слава Каминская разводится со своим 34-летним мужем Эдгаром Каминским, с которым состояла в браке с 2014 года, по-настоящему шокировала украинский шоу-бизнес. У Славы Каминской с Эдгаром есть двое совместных детей.

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Все по теме:

Сергей Кацуба, НеАнгелы, Наталья Гордиенко, Слава Каминская.

Автор:

Телеграф
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