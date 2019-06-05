Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод

Новости шоу бизнеса: Даже самое теплое фото в Instagram не может заверить в том, что в отношениях все гладко.

Новость о том, что 34-летняя Слава Каминская разводится со своим 34-летним мужем Эдгаром, с которым состояла в браке с 2014 года, по-настоящему шокировала украинский шоу-бизнес. У Славы Каминской с Эдгаром есть двое совместных детей.

Расторжение брака запланировано на 12 июня, хотя документы были поданы еще 19 апреля.

Эта новость стала настоящей сенсацией. Подписчики отказывались в это верить, так как на Пасху Эдгар Каминский опубликовал в своем Instagram фото своей милой и счасливой семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Поздравляем всех со светлым праздником Христос Воскрес Бажаємо усім смачної Пасхи Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi) 28 Апр 2019 в 4:28 PDT

Но пара никак не стала комментировать эту ситуацию.

Сегодня же Слава Каминская поделилась грустным постом в Instagram, под которым подписчики начали утешать певицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ...:) Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 5 Июн 2019 в 5:07 PDT

Трудно было предположить, что в отношениях Славы и Эдгара могли быть серьезные проблемы. Никаких явных признаков не было и всем казалось, что Слава и Эдгар Каминские - одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе.