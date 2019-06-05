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Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод

Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод
20:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Даже самое теплое фото в Instagram не может заверить в том, что в отношениях все гладко.

Новость о том, что 34-летняя Слава Каминская разводится со своим 34-летним мужем Эдгаром, с которым состояла в браке с 2014 года, по-настоящему шокировала украинский шоу-бизнес. У Славы Каминской с Эдгаром есть двое совместных детей.

Расторжение брака запланировано на 12 июня, хотя документы были поданы еще 19 апреля.

Эта новость стала настоящей сенсацией. Подписчики отказывались в это верить, так как на Пасху Эдгар Каминский опубликовал в своем Instagram фото своей милой и счасливой семьи.

 
 
 
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Поздравляем всех со светлым праздником Христос Воскрес Бажаємо усім смачної Пасхи

Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

 

Но пара никак не стала комментировать эту ситуацию.

Сегодня же Слава Каминская поделилась грустным постом в Instagram, под которым подписчики начали утешать певицу.

 
 
 
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...:)

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

 

Трудно было предположить, что в отношениях Славы и Эдгара могли быть серьезные проблемы. Никаких явных признаков не было и всем казалось, что Слава и Эдгар Каминские - одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе.

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Все по теме:

Развод, Знаменитости, Звезды, Известные личности, Украинские звезды, Селебрити, Эдгар Каминский, Слава Каминская, Украинские селебрити, Подали на развод.
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