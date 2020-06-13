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Настоящая команда: Влад Яма с семьей стали "криминальными авторитетами"

Настоящая команда: Влад Яма с семьей стали "криминальными авторитетами"
13:52 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
На тематическую фотосессию семью вдохновил фильм Гая Ричи "Джентльмены".

Звездный хореограф Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном снялись в совместной съемке.

Несколькими яркими кадрами супруги поделились на своих страницах в Instagram. Для съемки семья нарядились в клетчатые брючные костюмы - точь-в-точь как у Тренера из криминальной комедии.

"Семья - моя гордость и самое большое достижение. Нет ничего круче, чем идти за руку со своим сыном, особенно когда за вторую его держит любимая Жена. В нашем новом family look чувствуем себя настоящей командой", - прокомментировал Влад.

Лилиана рассказала, что для их 4-летнего сына это была первая примерка, которая очень понравилась мальчику.

 
 
 
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Когда на одной волне вся семья.Еще больше нас объединил именно этот невероятный FAMILY LOOK.Я с такой любовью и трепетом, буквально затаив дыхание наблюдала как Леон ожидал каждую примерку. Впервые сыну шили костюм по его меркам.Леону так нравился весь процесс, было так мило наблюдать как он выходил из примерочной, опустив глаза и с розовыми щёчками. А потом минут 15 он рассматривал себя в зеркале.Встречайте! На нас те самые костюмы из фильма «Джентльмены». Спасибо ателье @polozovastudio , ребята учли все наши пожелания по фасону и цвету, сняли мерки и в максимально короткие сроки пошили нам эти красивенные костюмы для всей семьи. Любую модель и фасон воплотят в реальность именно здесь @polozovastudio Фото  @iryna.bigun 

Публикация от Liliya Yama (@liliya_yama)

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"Я с такой любовью и трепетом, буквально затаив дыхание наблюдала как Леон ожидал каждую примерку. Впервые сыну шили костюм по его меркам. Леону так нравился весь процесс, было так мило наблюдать как он выходил из примерочной, опустив глаза и с розовыми щечками. А потом минут 15 он рассматривал себя в зеркале. Встречайте! На нас те самые костюмы из фильма "Джентльмены", - написала супруга танцора.

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Все по теме:

Фотосессия, Хореограф, Влад Яма, Танцор.

Автор:

Телеграф
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