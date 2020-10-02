Продюсер Лободы назвала Витольда Фокина "максимально крутым"

Актриса и модель Маша Фокина, внучка Витольда Фокина, отреагировала на скандал со своим дедушкой и его увольнение из ТКГ.

На своей странице в Инстаграм Маша разместила милый снимок со своим дедушкой - Витольдом Фокиным, написав несколько слов в его поддержку. В посте она рассказала, что получила и продолжает получать много слов поддержки от своих подписчиков.

"Очень приятно, сколько тёплых слов, сказали и написали о моём прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь)))" - сопроводила снимок Мария.

Фокина отметила, что к ней подходят в магазинах, в аптеке, просто останавливают на улице и передают слова поддержки ее дедушке, восхищаясь им и его силе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 1 Окт 2020 в 8:04 PDT

Подписчики в комментариях забросали модель приятными словами, пожеланиями и благодарностями - "Дай Бог вашему дедушки ещё много лет жизни самый главное здоровья и счастья", "ТВОЙ дед в любом случае ЛЕГЕНДА, и в ТВОЕЙ жизни он джокер ,береги себя, и цени годы деда", "Машенька...береги дедушку...оба классные....респект", "Низкий поклон твоему дедушке", "Благодарю,Маша,Вас и вашего дедушку!За мудрость и мужество!!!Крепкого здоровья и долгих лет!!! Мы ,Дончане ,молимся за мир,с разных частичек земли!".

Также отметилась в комментариях и музыкальный продюсер Светланы Лободы - Нателла Крапивина. Нателла отметила, что дед Маши(Витольд Фокин) - максимально крутой, и передала ему низкий поклон.

Не прошли мимо и хейтеры, которые в комментариях оставили и свое мнение о ситуации, отметив что время Фокина уже прошло и ему уже пора "на покой" - "Мария! Вы красивая. Дедушка - умный. Но его время уже прошло", "Хорошо дедок наворовал в своё время ,тогда было что украсть", "Слава Богу убрали этот ватный кусок дерьма", "Цифры в паспорте подсказывают, то ему уже пора отдохнуть, подумать о вечном как говорится".

Напомним, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выдал указ об отстранении Витольда Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ.