Красота спасет мир: внучка Фокина опубликовала первый пост в Instagram после отставки дедушки

Сегодня, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выдал указ об отстранении Витольда Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ.
И вот на фоне этого события, внучка Витольда Фокина, Маша, решила опубликовать в своем Инстаграме новый пост. Девушка в очередной раз решила показать миру свою красоту и пожелала миру "приятного и влажного дня".
"Красота спасёт мир....Но, только духовная" - написала Маша.
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На снимке девушка показала только свое лицо, которое немного спрятала за белой шторой. Темными тенями Маша подчеркнула свои глаза, а на пышные губы нанесла светло-розовую помаду. Волосы девушка уложила в затянутую прическу.