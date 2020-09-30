Красота спасет мир: внучка Фокина опубликовала первый пост в Instagram после отставки дедушки

Пока дедушку отправили в отставку, Маша Фокина продолжает публиковать селфи в социальные сети.

Сегодня, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выдал указ об отстранении Витольда Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ.

И вот на фоне этого события, внучка Витольда Фокина, Маша, решила опубликовать в своем Инстаграме новый пост. Девушка в очередной раз решила показать миру свою красоту и пожелала миру "приятного и влажного дня".

"Красота спасёт мир....Но, только духовная" - написала Маша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 30 Сен 2020 в 5:10 PDT

На снимке девушка показала только свое лицо, которое немного спрятала за белой шторой. Темными тенями Маша подчеркнула свои глаза, а на пышные губы нанесла светло-розовую помаду. Волосы девушка уложила в затянутую прическу.