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Горячая штучка: что постит в Instagram подруга Андрея Ермака Маша Фокина

Горячая штучка: что постит в Instagram подруга Андрея Ермака Маша Фокина
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Маша Фокина - украинская модель, певица и актриса. Дочь украинского бизнесмена Игоря Фокина и внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина .

Маша Фокина активно ведет свой Instagram, где делится со своими подписчиками подробностями своей жизни. Девушка публикует снимки с различных событий, которые посещает, и просто из своей "обычной жизни".

Также Маша не стесняется демонстрировать и пикантные снимки, на которых позирует в откровенных нарядах и купальниках, демонстрируя свою стройную фигуру. Некоторые снимки даже было пугали ее поклонников нездоровой худобой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@mashafokina)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@mashafokina)

По страничке Маши в Instagram можно понять, что она настоящая модница. Все ее наряды очень стильные и актуальные. Она не пропускает показы мод известных дизайнеров, так что всегда "в курсе" всех модных событий и новинок.  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@mashafokina)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@mashafokina)

Стоит отметить, что в этом году Маша вместе с дизайнером Юлией Рудницкой (RUD Brand) запустила бренд стильного и уютного одежды QR. NTn.

Так, как артистка живет на две страны - Украина и США, на ее страничке можно увидеть и красочные снимки из-за океана.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@mashafokina)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@mashafokina)

Видимо, Маша очень любит конный спорт, ведь ее Instagram наполнен снимками с конюшни и с лошадьми. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@mashafokina)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@mashafokina)

Напомним, что ранее певица заявила, что много лет дружит с Андреем Ермаком и ее дед – экс-премьер-министр Витольд Фокин тоже нашел с ним общий язык. Девушка утверждает, что именно она познакомила дедушку с руководителем Офиса президента и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Все по теме:

Модель, Певица, Артистка, Маша Фокина.

Автор:

Телеграф
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