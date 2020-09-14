Горячая штучка: что постит в Instagram подруга Андрея Ермака Маша Фокина

Маша Фокина - украинская модель, певица и актриса. Дочь украинского бизнесмена Игоря Фокина и внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина .

Маша Фокина активно ведет свой Instagram, где делится со своими подписчиками подробностями своей жизни. Девушка публикует снимки с различных событий, которые посещает, и просто из своей "обычной жизни".

Также Маша не стесняется демонстрировать и пикантные снимки, на которых позирует в откровенных нарядах и купальниках, демонстрируя свою стройную фигуру. Некоторые снимки даже было пугали ее поклонников нездоровой худобой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 24 Авг 2020 в 5:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 16 Авг 2020 в 10:51 PDT

По страничке Маши в Instagram можно понять, что она настоящая модница. Все ее наряды очень стильные и актуальные. Она не пропускает показы мод известных дизайнеров, так что всегда "в курсе" всех модных событий и новинок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 2 Сен 2020 в 5:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 30 Авг 2020 в 5:49 PDT

Стоит отметить, что в этом году Маша вместе с дизайнером Юлией Рудницкой (RUD Brand) запустила бренд стильного и уютного одежды QR. NTn.

Так, как артистка живет на две страны - Украина и США, на ее страничке можно увидеть и красочные снимки из-за океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 27 Мар 2020 в 4:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 16 Апр 2019 в 11:42 PDT

Видимо, Маша очень любит конный спорт, ведь ее Instagram наполнен снимками с конюшни и с лошадьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 16 Авг 2020 в 7:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mashafokina) 30 Июл 2020 в 8:29 PDT

Напомним, что ранее певица заявила, что много лет дружит с Андреем Ермаком и ее дед – экс-премьер-министр Витольд Фокин тоже нашел с ним общий язык. Девушка утверждает, что именно она познакомила дедушку с руководителем Офиса президента и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.