Леся Никитюк отдыхает в Карпатах: телеведущая продемонстрировала стильные джинсы с бахромой (Фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в Карпаты и поделилась новыми снимками с отдыха со своими подписчиками.

Популярная ведущая решила отойти от напряженных рабочих будней и отправится отдыхать в Карпаты, которые так полюбились Никитюк.

На своей официальной странице в Инстаграм стильная блогерша выложила новые фотографии, на которых ведущая изображена на фоне знаменитых Карпатский гор. Видимо, она отправилась отдыхать в Буковель.

"Карпаты моя любов", - написала Леся Никитюк на своей страничке.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Sep 25, 2020 at 4:27am PDT

На фото телеведущая позирует в дерзком наряде. Никитюк предпочла покрасоваться в джинсах с блестящей бахромой по бокам и в вязаном топе и такой же кофте. Стильный образ она дополнила замшевыми сапогами.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Sep 25, 2020 at 8:09am PDT

Напомним, на днях Никитюк объявила о том, что после утомительного ритма жизни все-таки решила взять творческую паузу. Отметим, что карьера звезды продвигается очень продуктивно. Она является ведущей в таких популярных шоу, как "Ле Маршрутка" и "Кто сверху". А совсем недавно Леся Никитюк принимала участие в развлекательном телепроекте на канале "1+1" - "Танцы со звездами".