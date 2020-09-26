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Леся Никитюк отдыхает в Карпатах: телеведущая продемонстрировала стильные джинсы с бахромой (Фото)
Леся Никитюк в Карпатах: новые фото с Инстаграма

Леся Никитюк отдыхает в Карпатах: телеведущая продемонстрировала стильные джинсы с бахромой (Фото)

Леся Никитюк отдыхает в Карпатах: телеведущая продемонстрировала стильные джинсы с бахромой (Фото)
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в Карпаты и поделилась новыми снимками с отдыха со своими подписчиками.

Популярная ведущая решила отойти от напряженных рабочих будней и отправится отдыхать в Карпаты, которые так полюбились Никитюк.

На своей официальной странице в Инстаграм стильная блогерша выложила новые фотографии, на которых ведущая изображена на фоне знаменитых Карпатский гор. Видимо, она отправилась отдыхать в Буковель.

"Карпаты моя любов", - написала Леся Никитюк на своей страничке.

 
 
 
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На фото телеведущая позирует в дерзком наряде. Никитюк предпочла покрасоваться в джинсах с блестящей бахромой по бокам и в вязаном топе и такой же кофте. Стильный образ она дополнила замшевыми сапогами.

 
 
 
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Напомним, на днях Никитюк объявила о том, что после утомительного ритма жизни все-таки решила взять творческую паузу. Отметим, что карьера звезды продвигается очень продуктивно. Она является ведущей в таких популярных шоу, как "Ле Маршрутка" и "Кто сверху". А совсем недавно Леся Никитюк принимала участие в развлекательном телепроекте на канале "1+1" - "Танцы со звездами".

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Карпаты, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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