Леся Никитюк приняла неожиданное решение о своей карьере

Популярная украинская телеведущая решила взять творческую паузу. О своем решении народная любимица объявила на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк решила поставить карьеру на паузу потому, что "все свои знания уже использовала". Она отметила, что работу свою она очень любит, но нужно учиться чему то новому, а напряженный график не позволяет ей этого делать.

Чтобы поклонники не заскучали во время ее отсутствия, Леся позаботилась об их досуге. Никитюк сообщила, что "Ле Маршрутка" отснята и совсем скоро выйдет на экран, а новый юбилейный сезон проекта "Кто сверху" уже запущен в эфир, ну и в "Танцах со звездами" - "відстрілялась".

"Осенью вам есть что смотреть на экранах, а мне надо взять паузу и подумать, что дальше", - написала леди Ле под снимками с последнего эфира "Танцев со звездами".

Леся призналась, что поступила в бизнес-школу, о которой пообещала рассказать позже, а также сообщила, что планирует подтянуть свой английский и китайский, который она "уже и забыла".

Многие фанаты ее поддерживают, ведь с тем сумасшедшим темпом, в котором работает Леся можно быстро выгореть. В комментариях они желают ей много хорошего и ждут ее возвращения: "Люблю вас. И жду на экранах", "Ви Супер Жінка, І приклад для багатьох тому все що ви не почнете у вас вийде", "Леська ти бомба, тільки заради твоїх коментів дивилась шоу, ну як можна бути такою крутою".

Также, внимательные поклонники заметили на безымянном пальчике ведущей колечко, и в комментариях можно также увидеть вопросы о ее вероятном замужестве.

Новость о бизнес школе также не прошла мимо фанов, которые засыпали любимицу вопросами - не идет ли Леся в политику. "Таке враження що ти в політику зібралась", "Может в дупутатши?" - пишут любопытные поклонники.