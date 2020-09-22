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Леся Никитюк приняла неожиданное решение о своей карьере

Леся Никитюк приняла неожиданное решение о своей карьере
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярная украинская телеведущая решила взять творческую паузу. О своем решении народная любимица объявила на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк решила поставить карьеру на паузу потому, что "все свои знания уже использовала". Она отметила, что работу свою она очень любит, но нужно учиться чему то новому, а напряженный график не позволяет ей этого делать.

Чтобы поклонники не заскучали во время ее отсутствия, Леся позаботилась об их досуге. Никитюк сообщила, что "Ле Маршрутка" отснята и совсем скоро выйдет на экран, а новый юбилейный сезон проекта "Кто сверху" уже запущен в эфир, ну и в "Танцах со звездами" - "відстрілялась".

"Осенью вам есть что смотреть на экранах, а мне надо взять паузу и подумать, что дальше", - написала леди Ле под снимками с последнего эфира "Танцев со звездами".

Леся призналась, что поступила в бизнес-школу, о которой пообещала рассказать позже, а также сообщила, что планирует подтянуть свой английский и китайский, который она "уже и забыла". 

 
 
 
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А вот теперь можно и взять небольшую паузу..) Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху ви вже дивитесь, на Танцях з Зірками відстрілялась.. в прямому смислі слова.. Так що все! Восени вам буде що дивитись на екранах.. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі.... Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися.. а на це зовсім немає часу;( Тому днями я поступила в бізнес школу, про яку пізніше розкажу, англійську мову нарешті доб’ю  ну і китайський вже забула Всім дякую! Всіх люблю, в інсті залишаюся Мій вчорашній образ Hair @prus_hairstylist  Makeup  @my.shura Стиль Жуйков Photo @rostickdesign

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Многие фанаты ее поддерживают, ведь с тем сумасшедшим темпом, в котором работает Леся можно быстро выгореть. В комментариях они желают ей много хорошего и ждут ее возвращения: "Люблю вас. И жду на экранах", "Ви Супер Жінка, І приклад для багатьох тому все що ви не почнете у вас вийде", "Леська ти бомба, тільки заради твоїх коментів дивилась шоу, ну як можна бути такою крутою". 

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Также, внимательные поклонники заметили на безымянном пальчике ведущей колечко, и в комментариях можно также увидеть вопросы о ее вероятном замужестве.

Новость о бизнес школе также не прошла мимо фанов, которые засыпали любимицу вопросами - не идет ли Леся в политику. "Таке враження що ти в політику зібралась", "Может в дупутатши?" - пишут любопытные поклонники.

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Карьера, Телеведущая, Ведущая, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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