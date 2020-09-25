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Наталья Могилевская подогрела слухи о романе с миллионером

Наталья Могилевская подогрела слухи о романе с миллионером
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram
На фоне слухов о романе певицы с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым, Наталья Могилевская подняла важный вопрос о галантности мужчин в современных реалиях.

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская на своей официальной странице в Инстаграм опубликовала пару черно-белых снимков, на которых изображена сама артистка, а также известный миллионер Олег Рыжов.

На первом фото певица позирует в объятиях бизнесмена, а на втором - Олег Рыжов помогает выйти артистке из машины, этично подав ей руку.

 
 
 
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Несмотря на то, что поклонники Могилевской не перестают приписывать паре роман, недавно певица сама прокомментировала их отношения, назвав Рыжова всего лишь близким другом.

Новые фото артистка сопроводила интересными размышлениями о том, должен ли мужчина подавать женщине руку, когда она выходит из машины.

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"Эти нормы пропустить женщину вперед, подать руку, дарить цветы, надевать пиджак, когда холодно, брать на руки, чтобы перенести через лужу....Вам не кажется они устаревшими или в этом есть красивая форма ухаживания?" - задается вопросом Могилевская.

Подписчики артистки решили поразмышлять на деликатную тему и поделится своим мнением в этом вопросе: "Мне кажется - это мелочи, если человек делает много другого, то все эти нормы и не принципиальны", "Мать родная... я скорее сама все сделаю чем нынешние "неджентельмены" руку подадут... Нет я в такое не верю...", "Я считаю, что подать руку, пиджак, перевести через лужу - это проявление воспитанности и галантности. И это никак не устарелое понятие".

Напомним, что впервые в паре с миллионером Олегом Рыжовым Наталья Могилевская появилась на закрытии Ukrainain Fashion Week в Киеве. Официально знаменитости не подтверждают свои романтические чувства друг с другом.

Стоит отметить, что Олег Рыжов является экспертом в области мужской моды. Он много лет профессионально занимается гардеробами политиков, успешных украинских мужчин.

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Наталья Могилевская, Олег Рыжов.

Автор:

Телеграф
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