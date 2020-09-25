Наталья Могилевская подогрела слухи о романе с миллионером

На фоне слухов о романе певицы с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым, Наталья Могилевская подняла важный вопрос о галантности мужчин в современных реалиях.

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская на своей официальной странице в Инстаграм опубликовала пару черно-белых снимков, на которых изображена сама артистка, а также известный миллионер Олег Рыжов.

На первом фото певица позирует в объятиях бизнесмена, а на втором - Олег Рыжов помогает выйти артистке из машины, этично подав ей руку.

View this post on Instagram A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) on Sep 24, 2020 at 8:24am PDT

Несмотря на то, что поклонники Могилевской не перестают приписывать паре роман, недавно певица сама прокомментировала их отношения, назвав Рыжова всего лишь близким другом.

Новые фото артистка сопроводила интересными размышлениями о том, должен ли мужчина подавать женщине руку, когда она выходит из машины.

"Эти нормы пропустить женщину вперед, подать руку, дарить цветы, надевать пиджак, когда холодно, брать на руки, чтобы перенести через лужу....Вам не кажется они устаревшими или в этом есть красивая форма ухаживания?" - задается вопросом Могилевская.

Подписчики артистки решили поразмышлять на деликатную тему и поделится своим мнением в этом вопросе: "Мне кажется - это мелочи, если человек делает много другого, то все эти нормы и не принципиальны", "Мать родная... я скорее сама все сделаю чем нынешние "неджентельмены" руку подадут... Нет я в такое не верю...", "Я считаю, что подать руку, пиджак, перевести через лужу - это проявление воспитанности и галантности. И это никак не устарелое понятие".

Напомним, что впервые в паре с миллионером Олегом Рыжовым Наталья Могилевская появилась на закрытии Ukrainain Fashion Week в Киеве. Официально знаменитости не подтверждают свои романтические чувства друг с другом.

Стоит отметить, что Олег Рыжов является экспертом в области мужской моды. Он много лет профессионально занимается гардеробами политиков, успешных украинских мужчин.