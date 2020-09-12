Наталья Могилевская об отношениях с миллионером: "Прячьте носовые платки"

Украинская певица раскрыла правду о своих отношениях с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым

Несколько дней назад Наталья Могилевская с миллионером Олегом Рыжовым появилась на закрытии Недели моды в Киеве. На протяжении всего вечера пара держалась за руки, шутила и много фотографировалась.

Впервые после светского мероприятия певица отреагировала на предположения прессы и публики.

По словам Могилевской, она и Рыжов - просто друзья.

"Прячьте носовые платки, сердечки и няшки, это просто мой друг", - написала певица на своей официальной странице в Инстаграм.

Могилевская пишет, что бизнесмен предложил ей присоединиться к написанию статей и вести колонку в журнале вместе с ним: "Темы любовь, смерть, измена, наркотики, секс и прочие. Это может быть интересно и поучительно для всех".

Наталья Могилевская и Олег Рыжов будут делиться с читателями своими взглядами на острые актуальные темы, а специалисты - комментировать их мужские и женские суждения. Звезда отмечает, что первая тема, которую они будут обсуждать публично, - измены.

Напомним, в 2019 году Наталья намекала, что собирается в скором времени выйти замуж. Имя избранника певица так и не назвала. В сети подозревали, что говорила она о музыканте и дизайнере Владе Коцюбе.

Как сообщалось ранее, в июле певица выпустила эффектный клип на песню "Белый самолет".