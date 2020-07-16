"Санта-Барбара" по-украински: Наталья Могилевская выпустила эффектный клип на песню "Белый самолет" (Видео)

Новая работа певицы снята в стиле заставки культового сериала "Санта-Барбара", а приписка mood video означает, что видео передает атмосферу и настроение трека.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, выпустила новое музыкальное видео на песню "Белый самолет".

Премьера нового клипа состоялась в среду, 15 июля на YouTube-канале артистки.

"Моя новая песня "Белый самолет" – это манифест для вас, мои любимые женщины! Никогда не бойтесь перевернуть страницу и начать все с чистого листа", – анонсировала премьеру в своем Instagram-аккаунте Наталья Могилевская.

"Белый самолет" это первое музыкальное видео, в котором знаменитость предстала в кардинально обновленном образе. Наталья рассказала, в связи с чем она все-таки решила сменить имидж. Оказывается в ее жизни произошли серьезные перемены. В тоже время, что именно случилось, украинская певица пока держит в тайне.

На данный момент новое музыкальное видео под названием "Белый самолет" очень быстро набирает популярность в Сети, а множество фанатов подметили, что новый имидж знаменитости ей невероятно к лицу.

Напомним, Британская певица Дуа Липа представила новый клип на песню Hallucinate. В этот раз видео стало анимационным.