Alyosha - "Не вона": певица представила лирик-видео на новую песню (Видео)

Певица Alyosha выпустила новое лирик-видео на композицию "Не вона".

С неделю назад, певица Alyosha опубликовала в своем Инстраграм снимок, где предстала в необычном для себя образе - с каре и черными волосами. Подобные изменения очень заинтриговали фанатов и поставили очень много вопросов. Ответ на такой эксперимент простой - певица сменила образ ради создания лирик видео на трек "Не Вона".

На лирик-видео Alyosha выступает в четырех разных образах: рыжей, брюнеткой, блондинкой и с малиновым цветом волос. Певица поет и танцует на черном фоне, на котором появляется и текст песни.

Alyosha поделилась, что идея создания песни появилась в киевских пробках - настроение само "напело" слова и мелодию. История в "песне" не про певицу, это лишь ее наблюдения из жизни. Артистка обращает внимание на те отношения, где один из пары не принимает своего партнера таким, какой он(она) есть, а придумывает себе некий образ и влюбляется в него. Но такие отношения долго "не живут".

"Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим, родным", - прокомментировала Alyosha.

Вообще, певица отметила, что не планировала выпускать этот трек летом. Эксперименты над песней и ее звучанием уже заняли около года, а так как робота продолжалась, то поставить точную дату не получалось.

Песня "Не Вона" уже доступна на всех основных цифровых площадках.