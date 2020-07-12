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Alyosha - "Не вона": певица представила лирик-видео на новую песню (Видео)

Alyosha - "Не вона": певица представила лирик-видео на новую песню (Видео)
Обновлено 08:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Певица Alyosha выпустила новое лирик-видео на композицию "Не вона".

С неделю назад, певица Alyosha опубликовала в своем Инстраграм снимок, где предстала в необычном для себя образе - с каре и черными волосами. Подобные изменения очень заинтриговали фанатов и поставили очень много вопросов. Ответ на такой эксперимент простой - певица сменила образ ради создания лирик видео на трек "Не Вона".

На лирик-видео Alyosha выступает в четырех разных образах: рыжей, брюнеткой, блондинкой и с малиновым цветом волос. Певица поет и танцует на черном фоне, на котором появляется и текст песни. 

Alyosha поделилась, что идея создания песни появилась в киевских пробках - настроение само "напело" слова и мелодию. История в "песне" не про певицу, это лишь ее наблюдения из жизни. Артистка обращает внимание на те отношения, где один из пары не принимает своего партнера таким, какой он(она) есть, а придумывает себе некий образ и влюбляется в него. Но такие отношения долго "не живут".

"Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим, родным", - прокомментировала Alyosha.

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Вообще, певица отметила, что не планировала выпускать этот трек летом. Эксперименты над песней и ее звучанием уже заняли около года, а так как робота продолжалась, то поставить точную дату не получалось. 

Песня "Не Вона" уже доступна на всех основных цифровых площадках.

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Музыка, Клип, Певица, Alyosha.

Автор:

Телеграф
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