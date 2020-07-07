Беременная в третий раз певица Alyosha очаровала сеть трогательным видео

Известно, что Alyosha сейчас находится на последних неделях беременности. Пока артистка ждет появления дочери, она делится со своими поклонниками трогательным видео.
На своей странице в инстаграме певица показала дуэт с 7-летним сыном Романом.
На видео мама вместе с сыном выглядят невероятно счастливыми, на их лицах сияют улыбки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Аларм! Уже скоро будет кое-что интересненькое для вас, – написала под видео звезда.
Фолловеры в комментариях певицы отметили, что Роман очень похож на свою маму. Непосредственно у него прекрасный голос и в будущем он может продолжить дело родителей.