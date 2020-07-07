Беременная в третий раз певица Alyosha очаровала сеть трогательным видео

Опубликованное видео умилило фолловеров звездной мамочки. Сын спел строки "Аларм-аларм, единение двух карм".

Известно, что Alyosha сейчас находится на последних неделях беременности. Пока артистка ждет появления дочери, она делится со своими поклонниками трогательным видео.

На своей странице в инстаграме певица показала дуэт с 7-летним сыном Романом.

На видео мама вместе с сыном выглядят невероятно счастливыми, на их лицах сияют улыбки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Аларм! Вже скоро дещо цікавеньке для вас) Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 6 Июл 2020 в 8:48 PDT

Аларм! Уже скоро будет кое-что интересненькое для вас, – написала под видео звезда.

Фолловеры в комментариях певицы отметили, что Роман очень похож на свою маму. Непосредственно у него прекрасный голос и в будущем он может продолжить дело родителей.