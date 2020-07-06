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Леся Никитюк похвасталась длинными ножками в мини платье

Леся Никитюк похвасталась длинными ножками в мини платье
21:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Каждой новой съемкой Леся Никитюк доказывает, что имеет фантастическую фигуру. В легком мини платье в горошек она засветила стройные ножки и показала пример всем модницам.

Леся Никитюк очень любит привлекать внимание, и у нее это с успехом получается. Народная любимица не прошла мимо праздника Ивана Купала, который отмечают в ночь с 6-го на 7-е июля, то есть сегодня. 

Ведущая решила напомнить своим фанам, что ее отчество - Ивановна, и из-за того, что праздника Дня Леси нет, то она ждет поздравлений. В ответ сразу же поздравила и сама всех Иванов. Не обошла вниманием и своего отца (он ведь тоже Иван)

"Сегодня праздник Ивана Купала! Поскольку праздника День Леси нет, Ивановна ждет поздравлений. Всех Иванов с праздником (папуля люблю)", – шутливо написала знаменитость. 

В честь "своего" праздника Леди Ле решила порадовать своих поклонников снимками с новой фотосессии. На снимках ведущая в прекрасном настроении позирует в коротком черном платье в горошек, с асимметрическим кроем. Длина платья позволила в очередной раз продемонстрировать стройные длинные ноги Леси. 

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Поклонники не прошли мимо поста Леси и засыпали ее поздравлениями и комплиментами в комментариях. "Сукня бомба, як і Леся , зі святом!!", "Вітаю моя дорога Іванівна", "Всегда яркая,красивая", "Шикарна" - пишут фаны.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Телеведущая, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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