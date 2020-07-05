Оседлала гидроцикл: Леся Никитюк решила устроить себе прогулку по Днепру

Популярная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк решила устроить экстремальную прогулку по Днепру.

Яркими моментами с активного субботнего отдыха звезда поделилась на личной странице в инстаграме. Она решила устроить экстремальную поездку и впервые села на такой водный транспорт в роли водителя.

Для водной прогулки блогерша выбрала подходящую одежду. Она покаталась на гидроцикле в черных велосипедках, которые актуальны в этом сезоне, и в облегающей спортивной майке с глубоким декольте, которое красиво подчеркнуло ее пикантные формы.

Также видим на Никитюк специальную куртку. Ее длинные влажные волосы растрепал ветер. Леся решила дать своему лицу отдохнуть от ежедневного макияжа и предстала перед камерой без косметики на лице.

В заметке Леся отметила, что ей очень нравится вид Киева с воды. Также она обратилась к своим подписчикам и спросила их, кто уже попробовал себя на этом транспорте и какие эмоции пережили благодаря этому развлечению.