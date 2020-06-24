Вся такая в желтом: Леся Никитюк засветила длинные ноги в шикарном платье

Украинская телеведущая поделилась потрясающими снимками в роскошном желтом платье.

32-летняя звезда опубликовала два снимка, сделанных на живописном зеленом поле. На первом фото ведущая позировала, сидя на траве в ярко-желтом летнем платье с пикантным разрезом, обнажающем ее стройные ноги.

В свою очередь, на втором кадре был запечатлен ведущий Игорь Новинчук — водитель маршрутки из шоу Le Маршрутка Богдан Богданович.

"Мне кажется за мной следят… Привіт Слобожанщина", — подписала кадры звезда.

Напомним, накануне Леся Никитюк телеведущая показала фанатам, как выглядела в 17 лет.