Вся такая в желтом: Леся Никитюк засветила длинные ноги в шикарном платье

32-летняя звезда опубликовала два снимка, сделанных на живописном зеленом поле. На первом фото ведущая позировала, сидя на траве в ярко-желтом летнем платье с пикантным разрезом, обнажающем ее стройные ноги.
В свою очередь, на втором кадре был запечатлен ведущий Игорь Новинчук — водитель маршрутки из шоу Le Маршрутка Богдан Богданович.
"Мне кажется за мной следят… Привіт Слобожанщина", — подписала кадры звезда.
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Мне кажется за мной следят... Привіт Слобожанщина @lemarshrutka_official @bohdan_bohdanovych_
Напомним, накануне Леся Никитюк телеведущая показала фанатам, как выглядела в 17 лет.