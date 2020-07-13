Мультик от Дуа Липы: певица презентовала новый клип (Видео)

Британская певица Дуа Липа представила новый клип на песню Hallucinate. В этот раз видео стало анимационным.

Премьера анимационного ролика состоялась на 10 июля на YouTube-канале певицы.

Певица выступает главной героиней клипа, только теперь она нарисованная. Ее образ похож на одну из героинь мультфильма "Братц" большие глаза и губы.

Режиссер нового видео певицы, Лиша Тан, как раз и вдохновилась мультфильмами ранними сериями Микки-Мауса и мультсериалом "Время приключений". Также свою лепту в создание ролика внес клуб "Студия 54". Его эстетика также стала "музой" для Лиши Тан.

Трек Hallucinate является четвертым синглом из нового альбома певицы.