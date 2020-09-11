"Вот и наш дом не миновал COVID-19": Камалия с семьей больны коронавирусом

Певица и заслуженная артистка Украины Камалия Захур сообщила о том, что вся ее семья заболела коронавирусом. Этим певица поделилась на своей официальной странице в Инстаграм.
"Вот и наш дом не миновал COVID-19", - сообщила Камалия своим поклонникам.
Звезда отметила, что раньше скептически относилась вокруг ситуации с вирусом, но старалась придерживаться абсолютно всех норм карантина.
View this post on Instagram
Также Камалия пишет, что "эта зараза опасна тем, что многие принимают ее вначале за обычную простуду", поэтому изначально люди не предпринимают никаких действий, а продолжают заражать остальных.
Певица просит быть всем бдительнее, а также желает здоровья и стойкого иммунитета.
Напомним, знаменитая украинская телеведущая Маричка Падалко поддержала свою коллегу Нелю Шовкопляс, которая заболела коронавирусом.