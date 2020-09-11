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"Вот и наш дом не миновал COVID-19": Камалия с семьей больны коронавирусом

"Вот и наш дом не миновал COVID-19": Камалия с семьей больны коронавирусом
Обновлено 18:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известная украинская певица Камалия сообщила пользователям неутешительную новость.

Певица и заслуженная артистка Украины Камалия Захур сообщила о том, что вся ее семья заболела коронавирусом. Этим певица поделилась на своей официальной странице в Инстаграм.

"Вот и наш дом не миновал COVID-19", - сообщила Камалия своим поклонникам.

Звезда отметила, что раньше скептически относилась вокруг ситуации с вирусом, но старалась придерживаться абсолютно всех норм карантина.

 
 
 
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Также Камалия пишет, что "эта зараза опасна тем, что многие принимают ее вначале за обычную простуду", поэтому изначально люди не предпринимают никаких действий, а продолжают заражать остальных.

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Певица просит быть всем бдительнее, а также желает здоровья и стойкого иммунитета.

Напомним, знаменитая украинская телеведущая Маричка Падалко поддержала свою коллегу Нелю Шовкопляс, которая заболела коронавирусом.

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Все по теме:

Коронавирус, Камалия, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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