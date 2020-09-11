"Когда облапал не те подсолнухи": Наташу Королеву обокрали на кругленькую сумму

Известная исполнительница обнаружила пропажу в 5 миллионов рублей и 3 тысячи евро.

Популярную артистку и ее супруга Сергея Глушко ("Тарзана"), обокрали. Как сообщает телеграм-канал "112", пропажу драгоценностей и денег обнаружила вернувшаяся из отпуска Наташа Королева.

"Знаменитый "Тарзан", Сергей Глушко, проворонил деньги и драгоценности жены - Наташи Королёвой", - говорится в сообщении.

Как стало известно, во время отсутствия жены 50-летний Глушко пригласил домой двух девушек. Незнакомки вынесли ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро наличными. Сергей Глушко никак не хотел признаваться любимой, в чем дело.

Когда 47-летняя Королева вернулась с отдыха, она то и обнаружила пропажу. Глушко пришлось рассказать супруге всю правду.

Инцидент произошел еще в середине августа этого года. Звездные супруги написали заявление в полицию.