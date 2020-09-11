На "аллее звезд" в Киеве засветилась новая звезда: Ирина Билык получила свою именную табличку

10 сентября на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" увековечили народную артистку Украины Ирину Билык.

Звезда певицы стала юбилейной на площади. Уже 50 деятелей спорта, шоу-бизнеса, искусства имеют награду в центре столицы.

Как призналась исполнительница на своей странице в Instagram, об именной звезде мечтают все артисты. Свою табличку Билык должна была получить еще в апреле - в честь своего 50-летия. Но из-за карантина организаторы перенесли торжественное открытие звезды.

"Этот день я запомню на всю жизнь! Об этом мечтают все артисты во всем мире - иметь свою звезду на аллее славы звезд! - делится эмоциями артистка. - Пускай моя музыка остается любимой на долгие годы, а еще лучше навсегда!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 10 Сен 2020 в 9:59 PDT

Поддержать Билык пришли ее звездные друзья. В частности, композитор Юрий Рыбчинский и шоумен Дмитрий Коляденко.

"Площадь звезд" появилась в Киеве еще в 2015 году. Как отмечают авторы проекта, она призвана стать гордостью и напоминанием для каждого жителя и гостя столицы о больших достижениях украинцев, стимулировать к развитию города и нации в целом.