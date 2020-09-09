Внезапно "растолстевшая" Оля Полякова шокировала поклонников

Украинская певица Оля Полякова взбудоражила сеть неожиданным признанием.

Украинские знаменитости очень любят и не прекращают шутить в сети. Среди них - известная певица Оля Полякова.

На этот раз Полякова решила посмеяться над обвинениями в использовании ею фотошопа.

В ее Instagram появился неожиданный снимок, на котором знаменитость очень заметно поправилась.

"Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух камень с души!", - написала звезда.

В комментариях под постом появилось множество различных комментариев. Одни хвалили певицу, что она выглядит сногсшибательно даже с лишним весом, другие путали ее с Таисией Повалий, а один из комментаторов даже придумал новое прозвище для Ольги - "ночная жрица".