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Больной COVID-19 Остапчук о своем диагнозе: "Так плохо мне не было никогда!"

Больной COVID-19 Остапчук о своем диагнозе: "Так плохо мне не было никогда!"
Обновлено 21:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые рассказал, как борется с коронавирусной инфекцией.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук уже неделю болеет коронавирусом вместе со своей невестой. Об этом на днях Кристина Горняк сообщила на своей личной странице в Инстаграм. Тогда девушка рассказала, что переносит болезнь в легкой форме, хотя у нее тоже была температура, озноб, а также пропал нюх.

Так, Владимир Остапчук получил осложнения, которые вылились в двустороннее воспаления легких.

"Да, ребята - это корона. С двусторонней пневмонией. Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья", - написал несколько часов назад телеведущий.

 
 
 
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Остапчук также отметил, что у него была "температура под 40, кашель, озноб и еще много чего".

Кроме этого, популярный телеведущий вспомнил день, когда ему стало плохо. Это случилось в пятницу, 4 сентября. Тогда Владимир должен был выступать со своим первым большим степдапом, но все же не вышел на сцену.

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Напоследок Владимир Остапчук пожелал своим подписчикам не болеть. "А если и болеете - то с юмором и верой в хорошее", - подытожил ведущий.

Фанаты также желают начинающему комику скорейшего выздоровления: "Выздоравливайте скорее. Сил и терпения вам!", "Здоровья Вам. пусть все пройдет быстро", "Ребятки держитесь! Скорейшего Вам выздоровления. Все временно, все проходит!"

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Коронавирус, Владимир Остапчук, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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