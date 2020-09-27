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Шуфутинский женился на танцовщице, ради которой похудел на 30 кг (фото)

Шуфутинский женился на танцовщице, ради которой похудел на 30 кг (фото)
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф
Михаил Шуфутинский сыграл свадьбу с возлюбленной, которая младше его на 29 лет.

Российский эстрадный певец, Лауреат премий "Шансон года" 72-летний Михаил Шуфутинский женился в третий раз на Светлане Уразовой, которая младше артиста на 29 лет. Об этом стало известно от самого шансонье в эфире программы "Привет, Андрей" с Малаховым.

Известно, что Светлана Уразова родилась в 1977 году в Москве. Знакома с Шуфутинским давно - раньше танцевала в его коллективе. Уделять внимание молодой девушки певец начал еще при жизни его супруги, которая пять лет назад умерла от сердечного приступа.

 
 
 
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Новая любовь исполнителя популярной нетленки "И снова третье сентября" благотворно повлияла на внешность Шуфутинского. Он сбросил целых 30 кг и начал стильно одеваться. Это заметили не только близкие артиста, но и СМИ, которые каждый раз похвально отзываются о помолодевшем мужчине. Также он стал бережнее относиться к своему здоровью.

Михаил Шуфутинский

Сейчас Уразова работает администратором коллектива исполнителя и персональным менеджером Шуфутинского.

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Свадьба, Михаил Шуфутинский, Светлана Уразова.

Автор:

Телеграф
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